Pintér Tamás kampányarca az utóbbi időben elözönlötte településünket. A moziban a filmek előtti híradókban közzétett megszólalásaival a nézőknek, az emeletes házak liftreklámjaival a lakóknak kell megbirkóznia. Az önkormányzat által évi 240 millió forinttal finanszírozott Dunaújváros Hetilap egy novemberi lapszámában pedig tizenegy Pintér Tamást ábrázoló fotó került be, ami lehet, hogy világcsúcs a maga nemében.

A napokban az utcai hirdetőtáblákon is megjelentek a retusált arcképek. A közterületen a felállított táblarengeteghez nyilván önkormányzati, vagy ahhoz köthető cég engedélyére volt szükség. Ezekre a célokra a DS Media Kft. az évi 240 milliós kifizetésén túl még plusz 2 millió forintot kapott, egy az interneten megjelent szerződés szerint. – áll többek között a dunaonline.hu cikkében.

Lapunk is meglepődve fogadta ezt a karácsonyi, újévi cukiságcunamit, amihez egy kedves olvasónk fotójával is „hozzájárult”. Ezen Pintér Tamás polgármester három egymás melletti reklámtáblán is ugyanazt az „arcát” mutatja. Persze a reklámfelületek kihasználtsága gazdasági szempontból sem elhanyagolható, tudjuk be ennek ezt a hármas, egymás melletti megjelenést. Az ismert mondás erre készült változata szerint: Ha arc, hát legyen arc! Sokszor, ahogy látszik is elég nagy felület kellett hozzá. Pedig nincs is még választási kampány.