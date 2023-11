Az iskola bővítés és felújítása mellett, az új bölcsőde építése, az egészségház bővítése és a felszíni csapadékvíz elvezetés kivitelezésének második üteme zajlik. Az említett projektekkel kapcsolatban kerestük fel Jobb Gyulát, Kulcs település polgármesterét.

Az egykori takarékszövetkezet épületéből kialakított egészségház bővítésére volt szükség a lakosságszám kritikus növekedése miatt. Hol tart jelenleg ez a beruházás?

– A felszámolást követően az egykori takarékszövetkezetet épületét megvette az önkormányzat, és 2018-ban kialakította benne a ma is működő egészségházat, szép, korszerű körülmények között. Csakhogy ez sem volt az igazi, mert közös váróhelyiségen osztoztak a felnőttek és a gyerekek, a rendelők kicsik voltak, s – az eredeti célokkal ellentétben- a védőnőknek már nem jutott ebben az épületben hely. De szerencsére a község ismét sikeresen pályázott és százmillió forintot nyertünk az egészségház bővítésére. A hosszú távra szóló gondolkodás kifizetődött, hiszen a már korábban megvásárolt két telek éppen az egykori takarékszövetkezet, a mostani egészségház mögött áll, amely lehetővé tette a bővítést. Az új komplexum rendkívül látványos, a már álló rész stílusával megegyező külsejű épületben külön-külön várókból nyílnak majd a felnőtt- és a gyermekorvosi rendelők, ott marad a fogorvos, és végre odakerülnek majd a védőnők is. Sőt: még egy külön helyiség is jut a terhes-tanácsadásra, baba-mama tornára és hasonló feladatokra. Jelenleg a terveink szerint kialakított egészségház gyakorlatilag teljesen elkészült, csak a használatbavételhez szükséges szakhatósági engedélyekre várunk. Az önkormányzat egyébként plusz 7 millió forint önerővel járult hozzá a projekthez. Ebből valósult meg a parkolók kiépítése az épület mögött, és az akadálymentesített feljáró. Elsőként a parkoló engedélye szükséges a közútkezelőtől. Csak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. jóváhagyása után folytatódik a további ellenőrzési szervek részéről az eljárás. Várhatóan év végén, de legkésőbb a jövő év elejére várható az épület használatbavétele. Az egészségházzal kapcsolatban újabb örömhír, hogy a kivitelezés közben az önkormányzat újabb pályázatot nyert eszközbeszerzésre, kifejezetten az egészségház berendezésének céljából. Ebből a forrásból orvosi eszközöket és egyéb szükséges berendezési tárgyakat fogunk beszerezni, természetesen az orvosokkal, valamint a védőnőkkel együttműködve az igényeket figyelembe véve.

Egészségház

A kulcsi gyermeklétszám növekvő tendenciája már az előző önkormányzati ciklusban is egyértelműen látszott. Mi történt azóta a kulcsi legkisebbeknek szánt intézmény körül?

– A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde jelenleg öt óvodás és egy bölcsődés csoporttal működik. A gyermeklétszám növekedés már valóban jól látszott az előző önkormányzati ciklusban is. Ezért már akkor megtettük a szükséges lépéseket, elkészültek a tervek a Nap háza elnevezésű épület – ez ma a szociális intézmény – mögötti területre. Azonban szülői kérésre helyszínváltás történt, hivatkozva a praktikumra és a komfortra. Az új területet az óvodával szemben tehát meg kellett vásárolni, és a már elkészült terveket az új helyszínhez kellett igazítani. Azonban mindez két évvel meghosszabbította és jelentősen megdrágította a projekt megvalósulását. Gyors megoldásként próbáltunk egy ötödik csoport beindítására kísérletet tenni a tornaterem átalakításával. De ezt a törvények akkor nem, csak az idei nevelési évre tették lehetővé. Az új bölcsőde megépülésével pedig még egy további csoporttal bővül majd a kulcsi óvoda. Örömmel mondhatom, hogy a bölcsőde a hó végéig teljesen el fog készülni, belül már a burkolási munkák utolsó simításai folynak. Az épület körül parkoló építése, térkövezés, és tereprendezés zajlik jelenleg. Ehhez az eredetileg tervezett költségvetéshez még további 60 millió forint önerőt kellett az önkormányzatnak biztosítani. A teljes projekt költség 247 millió forint volt, ebből az építési-kivitelezési tervezett költség bruttó 196 millió forint, de a várható bekerülési érték bruttó 393 millió forint lesz, amely még nem tartalmazza az eszközigény beszerzéseinek költségeit. A műszaki átadás hamarosan meg fog történni és a pályázatot is le kell zárni. Az önkormányzat kötelezettsége a közművek kiépítése is, amely magában foglalja a villanyt, gázt, csatorna, és az internetet szolgáltatást is. Ezeken is dolgoznak párhuzamosan a szakemberek. Ezt követően kezdődhet el itt is a szakhatósági engedélyeztetési eljárás. Az eszközbeszerzés a szakemberek segítségével több ütemben, folyamatosan történtek meg. Várhatóan jövő tavasszal vehetik majd birtokba a kulcsi gyerekek az intézményt.

A településünk életének nagyon fontos része az iskolai oktatás. Mikor fejeződik be az iskola és a település életében is példa nélküli felújítás?

– Jelentős anyagi forrásra volt szükség a gyermekeink és a pedagógusok számára méltó iskolai körülmények kialakítására. Ezért kormányzati támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat az általános iskola felújítására 700 millió és 1 milliárd forint közötti összegre. A pozitív döntés után gőzerővel elkezdett dolgozni a kivitelező. Az iskola bár nem önkormányzati fenntartású intézmény, de folyamatos, heti szintű az egyeztetés a tankerülettel és rendszeresen részt veszek a bejárásokon is. Nyilván erre nagy szükség van ugyanis a folyamat elindítója az önkormányzat, valamint én magam voltam, hiszen a kulcsi gyerekek helyzete nálunk kiemelt prioritást érdemel. A kivitelező tájékoztatása szerint határidőre, azaz január végére el fog készülni az iskola. Tehát a gyerekek a második félévet már az új iskolában kezdhetik. A Dózsa György utca és a parkoló közötti terület rendbetétele és a Kossuth Lajos utca felőli parkoló, valamint a gyermekek biztonságát szolgáló gyalogátkelő és kamerarendszer, megvalósítását és ennek finanszírozását az önkormányzat vállalta magára a gyerekek biztonsága érdekében.

Iskola

A felszíni csapadékvíz elvezetés projekt második üteme rendkívül fontos lépés a településen, mind a közlekedés, mind pedig a partfalcsúszás megelőzésének érdekében. A második projekt befejezése mikorra várható?

A partfalcsúszás megakadályozása a kulcsi katasztrófa után kiemelt fontossággal bír. Ezért a csapadékvíz elvezetést első körben a Temető utcákban, majd a második etap során a Deák, Dózsa utcákban és a Kossuth utca egy részében, valamint a Lejtő és Forrás utcákban oldottuk meg. Ez a fejlesztés 232,23 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi Terv Plusz keretében készülhet el. A kivitelező, gyakorlatilag a hét minden napján gőzerővel dolgozik, ami azt jelenti, hogy november végére befejeződnek a munkálatok. Végül ezúton is szeretném megköszönni a lakosságnak a kivitelezési munkálatok okozta nehézségek, és kellemetlenségek során tanúsított türelmét és megértését. Ugyanakkor Magyarország Kormányának, dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselőnek és dr. Molnár Krisztián vármegyei közgyűlési elnöknek, valamint az önkormányzat képviselőtestületének köszönöm a támogatást, fejlesztéseink a segítségük nélkül nem valósulhatna meg.