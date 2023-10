Az országos seregszemlét a szervezők Falusi Kati – a dunaújvárosi Rummikub csoport korábbi meghatározó alakja – emlékének ajánlották.

A 84 játékos résztvételével zajló verseny megkezdése előtt Turi Sándor főszervezőt kérdeztük: – Magyarországon nagyon sok helyen működnek klubok, ezek a részben a saját szervezeteink, részben nyugdíjas egyesületek kertében. Jelenleg pedig azon dolgozunk, hogy megkeressük és bevonjuk az iskolás korosztályt is, az oktatási intézményeken keresztül, hiszen a fiatalok számára is egy fontos és értékes lehetőség lehet e társasjáték. A Rummikub hatalmas előnye, hogy generációkat képes összefogni, egy asztalhoz ültetni – tehát nem korosztályfüggő, így akár családok, kisebb-nagyobb közösségek számára is tartalmas kikapcsolódást jelenthet – mondta el Turi aki hét éve fogja össze az országos programokat. – A játékot a múlt század ’30-as éveiben erdélyi fiúk találták ki, a römikártya és a kínai madzsong egyes elemeinek ötvözésével. A Rummikubnak is számos különböző fajtája ismert, ám mindegyik viszonylag könnyen elsajátítható. E játék legnagyobb értéke, hogy lehetséges variációk száma végtelen, azaz nincs két egyforma végkimenetel. A kulcs pedig a kombináció, azaz a leosztást követően az asztalon már lehet is folyamatosan alakítani, variálni az aktuális stratégiát.

Turi elmondása szerint 2018-ban összesen 17 országos versenyt bonyolítottak le, több mint ezer résztvevővel. A Covid járványhelyzet miatt itt is volt leállás, ám azóta ismét szépen fejlődik a közösség. Az idei évben az MMK-ban rendezett seregszemle már a 23. sorszámot viselte, a játékosok száma pedig már meghaladta az 1500 főt. A legfiatalabb játékosuk 7, míg a legrutinosabb 82 éves volt. Aki szívesen megismerkedne Rummikub játékkal , annak érdemes megkeresni a facebook-on Rummikub kedvelők csoportját, ahol minden fontos információ és segítség megtalálható a szabályokkal, a versenyekkel és az országban működő klubokkal kapcsolatban.

A Falusi Kati Emlékversenyt Nagy Erik nyerte, Kiss Lajosné és Bogdánné Bencsik Mária előtt.

Fotó: Ihász Martin