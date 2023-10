Az Oktatási Hivatal tájékoztatója szerint a keresztféléves eljárásban a felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg, amelyekre – állami ösztöndíjas és önköltséges formára is – azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2024 januárjában megszerzik a választott képzéshez szükséges felsőfokú végzettséget. A meghirdetett képzések teljes listája megtalálható a felvi.hu-n. Alapképzést, osztatlan képzést és felsőoktatási szakképzést az egyetemek, főiskolák kisebb számban és csak önköltséges finanszírozási formában hirdetnek meg, amelyek esetében a jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány. Az elmúlt években ebben az eljárásban a jelentkezők mintegy 80 százaléka mesterképzésre jelentkezett. A keresztféléves képzésekre – a rendes felvételi eljáráshoz hasonlóan - kizárólag a felvi.hu honlapról elérhető E-felvételi-rendszerben lehet jelentkezni.

A Dunaújvárosi Egyetemen a keresztfelvételi eljárásban ezúttal is mesterképzésekre lehet jelentkezni. Mérnöktanári (2 és 4 féléves), valamint a gépészmérnöki képzéseket támogatott és önköltséges formában is meghirdette az intézmény. A DUE közben már készül a következő felvételi időszakra is. Az egyetem november 18-án nyílt napra leendő hallgatóit.