A szezon első komoly tétmeccsére gyülekeztek a nézők csütörtökön este, amikor a a DFVE női vízilabdázói az UVSE csapatát fogadták a bajnokság második fordulójában.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A hazai csapatba visszatért Kardos Laura, azonban Sümegi Nóra még mindig nem tudott Vad Lajos vezetőedző rendelkezésére állni. A nézőtéren, egyelőre még szokatlan módon Mihók Attila is természetesen ott volt, aki huszonöt év után vált meg a vezetőedzői pozíciójától, miután kinevezték a válogatott társ szövetségi kapitányává. Egyébként a fordulóban már született egy meglepetés eredmény, ugyanis a címvédő Eger 12-10-re legyőzte a szezon egyik favoritjának tartott Ferencvárost. A másik esélyesnek kikáltott UVSE-vel szemben az ismét tovább fiatalodó hazai gárda is erre készült.

DFVE-UVSE 9-13 (4-4, 2-3, 1-3, 2-3)

DFVE: Maczkó - Kardos D. 3, Garda 4, Szabó 1, Dobi 1, Mahieu, Jonkl. Csere: Kardos L., Somogyvári, Horváth, Pál, Lovász. Vezetőedző: Vad Lajos.

UVSE: Magyari - Irmes, Peresztegi Nagy 3, Aubéli 1, Hajdú 1, Szegedi, Varró 2. Csere: Baksa 1, Mácsai 2, Golopencza N., Kóka, Lendvay 3, Szentpáli. Vezetőedző: Benczur Márton.

Gól emberelőnyből: 2/12, illetve 5/8.

Gól ötméteresből: 4/5, illetve 1/1.

A vendégek hozták el az első labdát, amit aztán mellé is dobtak, a túloldalon Mahieut nem sikerült centerben jól megjátszani, bezzeg az ellentámadásnál a fővárosiak kiállítást harcoltak ki a bejátszással, a fórral pedig Aubéli élt, aki közelről húzta be a labdát a kapuba. A DFVE is megkapta első emberelőnyét, amit rögvest kihasznált a szélről Kardos Dominika. Aztán Dobi távolról köszönt be, megszerezve ezzel a vezetést, amit Varró egyenlített ki. A fiatal Kardos Dominika ismét megvillant, majd Maczkó remek védése után a plusz kettőért mentek az újvárosiak. Somogyvári kapott bejátszást a kapu torkában, de elszedték tőle a játékszert, a bírók pedig nem fújtak semmit. Szerencsére a hazai kapufa Gardáékkal volt, de Magyari is védett, majd fórból Varró csavart center pozícióból a kapuba, el kell ismerni, ami szép, az szép, 3-3. Aztán Peresztegi Nagy a hosszú oldalról már a vezetést is megszerezte az Újpestnek, de volt még vissza egy támadásnyi idő. Magyari először védett, de Pál összeszedte a kipattanót, Szabó pedig másfél másodperccel a vége előtt távolról lőtt bombagólt, 4-4.

A második negyed vendég emberelőnnyel kezdődött, s ezekben az UVSE nem nagyon akart hibázni, Mácsaira játszották ki a figurát, 4-5. Az UVSE szoros emberfogása eredményes volt, aztán Maczkó óriási bravúrral védte a Garda kezén megpattanó lövést, majd nem sikerült a centerezés Mahieunak, a fordulás után kettő tizeddel a támadóidő vége előtt Baksa lőtt gól szélről, miután a védője beljebb húzódott, 4-6. Hiába kapott emberfórt a DFVE, nem sikerült lövésig sem jutni, a minden támadását nagyon türelmesen végigjátszó – ezt is kérte Benczur Márton – vendégek is szerencsére tudtak hibázni, Kardos Laura pedig a kapufára lőtt. A plusz három nem jött össze, mert Varró ziccerben mellé durrantott emberelőnyből. Az újpesti kemény védekezés ötméterest ért a Horváthtal szemben elkövetett szabálytalanság miatt, Garda első lövési kísérlete a büntető volt, amit simán bevágott, 5-6. S ha egy üzlet beindul, egy remek védekezés után most Mahieu harcolt ki büntetőt, Garda pedig ezúttal a kapu másik oldalába vágta a labdát, 6-6. Lendvay aztán a blokkok között megtalálta a rést a falon, így UVSE előnnyel fordultak a felek a nagyszünetre, de eddig nagyot küzdve tartotta magát a hazai alakulat.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A harmadik nyolc perc kemény mezőnycsatával és a két kapus védéseivel kezdődött, Garda kihagyta a harmadik büntetőt, majd Peresztegi Nagy mattolta Maczkót a dudaszó pillanatában, ez már a harmadik utolsó pillanatos találata volt a fővárosiaknak, 6-8. Szabó kapufára vágta szélről, egy jó védekezés után pedig Vad Lajos kért időt. Négy száz százalékos ziccert hagyott ki a csapat, illetve miért szélről próbálkoznak – szóltak az intelmek. Sajnos Dobi kapáslövését Magyari lenyelte, és megint az utolsó pillanatokban szerzett gólt Lendvay, 6-9. Egy újab kimarad emberfór után Peresztegi Nagy már négyre növelte az újpesti előnyt, hosszú idő után Kardos Dominika törte meg a gólcsendet, 7-10. Az utolsó másodpercekben ziccerbe került volna az Újváros, de a bírók kontrát fújtak.

Az utolsó felvonásban az UVSE hozta el a labdát, aztán egyből kiharcoltak egy kiállítást, de egy jó védekezés után Kardos D. úszhatott egyedül a kapura, a menet közben kiállított Szegedi játékba avatkozott ellene, ezért büntetőt kapott a DFVE, és Garda ezúttal nem rontott, 8-10. Szabó kiállítását Hajdu használta ki, majd előbbi lövése pattant a kapufáról a gólvonal elé. Maczkó óriási védése után az ellenfélnél maradt a labda, az ismétléssel pedig Lendvay hasonló gólt szerzett, 8-12. Garda, akit folyamatosan kivettek a játékból, végre lehetőséghez jutott emberfórban, de Magyari a helyén volt - a sokadik előny maradt ki és már csak négy perc volt hátra a meccsből. Szétszakadt kicsit a pálya, előbb a kapufa, aztán Magyari védett, pedig sorra érkeztek a kiállítások a vendégektől. A hátralévő időben már nem változott a különbség, mindkét oldal egyszer, egyszer volt eredményes. Az UVSE megérdemelten győzött, de a fiatal dunaújvárosi csapat is nagyot küzdött, de a helyzetkihasználáson javítani kell, hogy legyen esély egy ilyen szintű ellenféllel szemben.