A Szent István Intézet azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy Szent István király ezer éve írta meg intelmeit fiához, Imre herceghez, akit ma is a magyar ifjúság védőszentjeként tisztelnek. A meghirdetett pályázatban a szervezők arra hívják az osztályközösségeket, meséljék el azokat a tanulságos történeteket, élményeket, szokásokat, az ő egyéni "intelmeiket" - például hogy miként álltak ki egymás mellett; hogyan értek el közösen egy kitűzött célt vagy segítettek egy bajbajutott osztálytársnak -, amelyek például szolgálhatnak más osztályoknak, hogy ők is igazi csapatként működhessenek - fejtették ki. A megvalósítás egy 3 perces, kreatív videóüzenet formájában történhet, melyeket az [email protected] címre várnak a szervezők az őszi szünet előtti utolsó tanítási napig, október 27-ig.

A pályázati lehetőségről minden általános iskola és a 14 éves korosztályt oktató hat- és nyolcosztályos gimnázium közvetlenül is értesítést kap a www.oktatas.hu oldalon a pályázatok menüpont alatt. Közölték azt is, hogy a pályázó osztályok minden tagjának egy különleges kiadványt juttatnak el a szervezők, melyben az Intelmek ma is érvényes részletei is olvashatók és amely emlékkönyvként is szolgál majd.

A leggyorsabban pályázó osztályok - 500 fő erejéig - egy különleges moziélményben is részesülnek, a márciusi premier körüli napokban alkotói beszélgetéssel és fogadással egybekötve tekinthetik meg tanáraikkal a Most vagy soha című Petőfi-filmet az Eiffel Műhelyház mozi termében.

A zsűri által legjobbnak ítélt pályamunkát benyújtó osztályközösség exkluzív, egynapos fővárosi kirándulást nyer, melynek keretében megtekinthetik a Parlamentben a Szent Koronát, a budai Várban a Szent István-termet és egy dunai hajókázást követően finom ebéddel is vendégül látják az osztályt és kísérőit - írták.

-MTI-