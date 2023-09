A közlemény szerint gépjármű vásárlása során az ár a vásárlói döntés egyik legmeghatározóbb eleme, hiszen jelentős összegről van általában szó.

Az új gépjármű árát a piaci körülmények jelentősen befolyásolják, így különösen változó gazdasági környezetben nem lehetséges mindig előre teljesen pontosan rögzíteni, ami kockázatot jelent mind a vásárló mind az értékesítő oldalán - tették hozzá.

"Nem engedhető meg azonban az, hogy ezt a kockázatot egyedül a vásárló viselje" - hangsúlyozták, azzal együtt, hogy "egyes gépjármű-adásvételi szerződések kapcsán tapasztalható a szerződés olyan tartalmú megfogalmazása, amely a gépjármű árának emelkedése miatti hátrányt teljes mértékben a fogyasztóra kívánja hárítani".

Ezt azzal lehet kiküszöbölni, ha a szerződés a gépjármű áremelkedésének lehetséges okait és mértékét előre és világosan rögzíti. Ezáltal még a szerződés megkötése előtt a fogyasztó fel tudja mérni, hogy milyen mértékű áremelkedést kalkulál be az adásvételbe, valamint az emelés szerződésszerűségét is ellenőrizni tudja utólag - írták.

Az ügyészség a fentiek ellenőrzése érdekében - a fogyasztók védelmében - vizsgálatot folytatott új gépjármű-adásvételi szerződések kapcsán, majd pert indított a bíróságon.

A per eredményeként a Fővárosi Ítélőtábla - ahol az ügyészi álláspontot már a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség képviselte - jogerős ítéletével megállapította, hogy "a vételár szerződéskötést követő egyoldalú felemelését lehetővé tevő kikötések tisztességtelenek, mivel azok az árváltozást nemcsak egyértelműen beazonosítható körülmények esetére, hanem egyéb, a gépjármű bekerülési költségét érintő köztehernövekedés esetére is megengedik".

"Ez utóbbi pedig olyan széles áremelési lehetőséget biztosít az autókereskedő részére, amelyet a fogyasztó előzetesen felmérni nem tud, az számára nem átlátható, előre nem tudhatja, hogy milyen feltételek esetén és milyen mértékben kerülhet sor további terhek rá történő áthárítására. Emellett a bíróság azért is tisztességtelennek tekintette a szerződési kikötéseket, mert a fogyasztó nem mondhatta fel a szerződést áremelés esetén" - fogalmaztak a közleményben.

"Az ügyészség által indítható közérdekű perek jogkövetkezménye az, hogy az ügyész keresetének helyt adó döntés esetén, a bíróság a jogerős ítéletében megállapítja a tisztességtelen általános szerződési feltételek érvénytelenségét. A közérdekű perben hozott ítélet hatálya - az érintettek minden egyéb jogcselekménye nélkül - a törvény erejénél fogva kihat minden, a vállalkozással szerződő természetes személyre, tehát minden olyan egyedi szerződésre, amelyben a tisztességtelen kikötés megtalálható" - közölték.

A törvény szerint az ilyen szerződési rendelkezésre jogosultságot alapítani és annak alapján teljesítését követelni nem lehet - tették hozzá.

Az ügyészség új autókat értékesítő kereskedőkkel szemben eddig több pert is indított, melyek még folyamatban vannak - olvasható a közleményben.