A formáció legfiatalabb tagja a 9. évfolyamos Forgács Zsombor egyben a legrutinosabb zenész is, hiszen már hét éve dobol és basszusgitározik. Járai Marcell és Kiss Gergő a Covid járványhelyzet alatt kezdett komolyabban foglalkozni a gitározással. A kezdeti lendületet pedig szakmai alapozás is követte 2020-tól. A tehetséges srácok jelenleg is a Sándor Frigyes Zeneiskolát kurzusait látogatják szorgosan. Elmondásuk szerint zeneileg meglehetősen sok műfaj iránt érdeklődnek, de a jazz, a rock és metál jelenti a fő csapásirányt.

„Először kicsit mi is aggódtunk, mivel is töltjük majd ki a vasárnapokat a piacon, ám fokozatosan bővült a repertoárunk. Jelenleg közel harminc ismert és kevésbé ismert számot játszunk rendszeresen. Főként a jazz-re fókuszálunk, ám jó pár könnyűzenei darab is szerepel a műsorunkba.” – említi Kiss Gergő, aki hozzáteszi, hogy rendre hangszeres szólók is színesítik a koncertjeiket. Járai Marcell eredetileg szólógitárral kezdett ismerkedni, ám végül a basszusgitárnál kötött ki, mint mondja, inkább szereti a háttérből megtámasztani a produkciókat. Az együttes névválasztására is rákérdeztünk, ám a fiúk az eredeti sztorit nem, a hivatalos verziót viszont megosztották lapunkkal: a swing és a handsome (jóképű) szavak összeboronálásából született meg a Swingsome. A csapat minden harmadik vasárnap muzsikál a piactéren. E szabadtéri fellépés mellett egyre több helyen kapnak lehetőséget a bemutatkozásra. Szeptember elején játszottak a város népszerű underground bázisán, a Kaptárban, szeptember 23-án, szombaton délután 15 órától a Rácalmási Polgári Egyesület meghívására a rácalmási Almási Szalonban, a II. Polgári napon zenélnek majd.