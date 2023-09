Hétfőn indultam volna a csapattal a kvalifikációs világbajnokságra, ahova most nélkülem kell utazzanak. Hiszek bennük, hogy nélkülem is meg tudják valósítani az álmainkat! Szívvel, lélekkel ott leszek mellettük! Rám addig is egy műtét vár, utána pedig egy hosszadalmas rehabilitáció. Nagyon nehéz most, de azon leszek, minél gyorsabban felépüljek és még erősebben térjek vissza, hiszen nem adom fel a jövő évi olimpiai álmaimat sem!