Mint már arról előzetesen hírt adtunk, az áruházlánc ismét meghirdette az „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű pályázatát, amelynek során a vásárlók szavazhattak arról, hogy mely projektet mekkora összegben támogassa a Tesco. Ez volt most a 13. forduló, amelynek lezárultát követően egy közleményben számolt be a vállalat az eredményekről.

Mint írják, 57 körzetből érkeztek pályázatok az oktatást, képességfejlesztést támogató, egészséges életmódra ösztönző, valamint környezetvédő és -szépítő kezdeményezések kategóriában, amelyek közül az Effekteam Egyesület független szakértői választották ki azokat, amelyek továbbjutottak a szavazási szakaszba. Körzetenként a legtöbb szavazatot összegyűjtőket 400 ezer, a második legtöbb zsetonnal rendelkezőket 200 ezer, a harmadik helyezetteket 100 ezer forintos támogatással díjazza a Tesco. Országosan több mint 2,1 millió zsetonnal szavaztak a vásárlók, és az áruházlánc összesen 41 millió forinttal támogat 161 nyertes projektet.

Fejér vármegyében hét pályázatra voksolhattak a vásárlók július 10. és augusztus 6. között. Bár a mi körzetünkben nem volt helyi szervezet a továbbjutók között, mégis, vármegyei szinten a legtöbb zsetont a dunaújvárosi Tesco hipermarket vásárlói dobták be. A legtöbb voksot a Sárbogárdi Zengő Óvoda kapta, amely játékházak telepítésére fordítja az elnyert 400 ezer forintos támogatást.

A második helyen a Baracsi Egymásért Baráti Egyesület végzett, amely egy hintával szeretné gazdagítani a templomosi rész játszóterét.

A harmadik helyezett a Volt Sárbogárdi Diákok az Alma Materért Alapítvány lett, amely a támogatásból tovább szépítheti, bővítheti a sárbogárdi gimnázium udvarát.