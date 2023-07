A Pálhalmai Büntetés-végrehajtási Intézet arról számolt be, hogy a Büntetés-végrehajtás Gazdasági Ellátó Intézet támogatásának köszönhetően a bernátkúti objektum is megújul. Az objektum biztonsági osztályán, a külső folyosó fa- és vas­szerkezete hosszú évek óta folyamatosan ki volt téve az időjárás viszontagságainak: a korlát vasszerkezetének megerősítése, a korrodált részek cseréje, a betonalap javítása munka- és balesetvédelmi szempontból volt kiemelt feladat. A szerkezet fa alapanyagú elemeit átcsiszolják és festik, valamint a padló burkolatát is felújítják.