Iváncsa település polgármestere Molnár Tibor arról tájékoztatja a település hivatalos fórumán a lakosságot, hogy szeptembertől a faluházban folytatódik az iváncsai lakosok számára az ingyenes angol nyelvoktatás. Lehetőség lesz a haladó csoportba becsatlakozni azoknak, akik már legalább alapszintű angoltudással rendelkeznek, ők továbbra is heti négy órában tanulhatnak. De a kezdő angolul tanulók részére heti két órás tanfolyam is indul. Az oktató továbbra is Polák-Marada Anett lesz. Jelentkezni munkaidőben lehet Császárné Viló Judit megbízott faluház vezetőnél a 06/30/846-5593-as telefonszámon.