Innen mi elindultunk Újtelep felé, hogy a Venyimi úti kijárótól megközelíthessük a Kandó Kálmán téri oldalt. Itt is lezárták a körfogalmi csomópont érintett kihajtóját, de a déli órákban nem is volt nagy forgalom, nem okozott fennakadást. A beruházáson gőzerővel dolgoztak a szakemberek, ment az aszfaltozógép, egy másik tisztította az utat. A képeink alapján jól látható, hogy miért lenne mindenkinek jobb, ha lehetősége szerint más útvonalat választana. Például, ha többmillió forintos autóm lenne, biztos, hogy nagyban elkerülném az építkezési területet, megvédve a kocsit a sérülésektől. A munkavégzés is sokkal gyorsabb, egyszerűbb, és hatékonyabb lenne, ha minden kapacitást a kiviteli feladataikra összpontosíthatnának a munkások, mert most többek között forgalmat irányítanak, és nyilván óvatosak ők is, hogy a félpályán engedett forgalom bárminemű sérülés, probléma nélkül haladhasson el közvetlen mellettük. Summázva a tapasztalatokat, továbbra is azt tanácsoljuk, hogy aki teheti, kerülje ezt az útvonalat a kivitelezés idején!