A testvér-települési kapcsolatok a polgárok kezdeményezésére épülnek, és bár a hivatalos együttműködés kereteit az önkormányzatok képviselő-testületei alakítják ki általában, csak azok a kapcsolatok bizonyulnak életképesnek és hoznak eredményt, amelyekben a lakosság, valamint a civil szervezetek is aktívan részt vesznek, és amelyeket magukénak éreznek.

Perkátán a település hivatalos honlapjának tanúsága szerint a Perkáta–Kisbács Baráti Egyesület tartja a kapcsolatot a nagyközség erdélyi testvér-településével, Kisbáccsal. Minden évben találkozót szerveznek a két fél között. Ezeken az eseményeken az egyesület tagjai kirándulásokkal és kulturális programokkal vendégelik meg az érkező családokat, valamint delegációkat.

Július 22-én a település rendezvényén beszélgettünk az egyesület elnökével, Siba Árpádnéval.

– Kisbácsi testvéreink július 20-án, csütörtökön érkeztek. A Kolozsvár mellől utazó küldöttséget a Győry-kastélyban fogadtuk, majd befogadó családoknál szállásoltuk el őket. Számos programot szerveztünk együtt, amelyek között volt kirándulás, közös rendezvény, valamint strandolás is. Együtt tekintettük meg a történelmi Nádasdladányt, voltunk Várpalotán, sétáltunk és fagyiztunk a székesfehérvári belvárosban is. A lovas nap rendezvényen társszervezőként is közreműködtünk, a mi székhelyünk a falukemencénél volt. Itt hangulatkeltő gitármuzsikával alapoztuk meg a közönség kedvét, amelyet a népművészeti foglalkozás táncos növendékeinek fellépése, Horváth Dóri vezetésével tovább fokozott. Majd a Száztagú cigányzenekar megjelent tagjai húzták a talpalávalót, végül Tarnai Kiss László fellépése koronázta meg a programsorozatot. A terveink finanszírozását elsősorban a civileket támogató pályázati forrásból, valamit tagi támogatásokból, és önkénteseink munkájával oldottuk meg. De mindenben segítette Oláh István polgármester is a munkánkat – mondta el az egyesület elnöke.

Perkáta esetében tehát a testvér-települési kapcsolatok nem pusztán cserekapcsolatok, hanem közelebb hozzák a különböző kultúrákban élő embereket, ezt igazolja az együttműködéssel eltelt húsz év.