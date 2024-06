Az Ambrózia Fesztivál a magyarországi nagyfesztiválok sorába kíván felkapaszkodni. A jegyeket országosan veszik az emberek, így Dunaújváros számára nagy idegenforgalmi eseménnyé nőheti ki magát.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az Alsó-Duna parton egyedülálló atmoszférájú fesztivál – népszerű együttesekkel, előadókkal - várja a látogatókat. Az Ambrózia Fesztivál azonban nem csupán egy újabb esemény a naptárban, hanem egy igazi nagyágyú, ami régiónk fesztiválpalettáját is megújítja. A programban olyan népszerű előadók szerepelnek, mint a Bagossy Brothers Company, Dzsúdló, Desh, Valmar, Follow the Flow, WellHello, Horváth Tamás, Vad Fruttik, 4S Street, Kelemen Kabátban, BrunoXSpacc, Kiss Kevin, Yamina, Willcox, Newik, Lotfi Begi, Pumped Gabo és az Origamies.

Természetesen a program az eredetileg meghirdetett együttesek fellépésével lesz, akikkel már jóval előre, tavaly októberben leszerződtek és az iparági sztenderdeknek megfelelően mindenki előre ki is lett fizetve.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az esemény idején közlekedésbiztonsági célból forgalmi rend változás lesz érvényben Dunaújvárosban, az Alsó-Duna parton. Ezt jó lesz figyelni, ezt is megtalálják honlapunkon a duol.hu-n.

Gyakorlatilag a hajrájához érkeztek az Ambrózia Fesztivál előkészületei. A szerdán nyitó négynapos rendezvényről Pető Zsolt főszervező, az Euroshow Kft. ügyvezetője izgalommal mondta el, hogy még így a hajrában is rengeteg dolog van hátra. Többek között az informatikai rendszert is be kell élesíteniük a készpénzmentes fizetési megoldások realizálásához. Készül a színpadtechnika, be kell rendezni a területet, érkeznek a vendéglátáshoz szükséges eszközök (pl. a sörcsapok-a szerk.) Alapvetően a nagy hardver megvan Erre a kész szerkezetre rakják majd fel a hang, fény és vizuáltechnikát és a legvégén a dekort. Van még feladat bőven, de időben elkészülnek és szerdára várnak mindenkit a helyszínen. Kell az embereknek, hogy egy kicsit ki tudjanak szakadni a hétköznapokból, ahol minden olyan szögletes és kocka. Állandóan nyomni kell, teljesítmény elvárás van az iskolában, a munkahelyen és mindenhol. Itt meg igényes környezetben és programokkal ki lehet majd kapcsolódni.