Még a gondtalan időszakban sem szabad elfeledkezni az élni és élni hagyni elvéről. Mert a személyes szabadságunk csak odáig tart, ahol az embertársunké kezdődik. Ezért összegyűjtöttünk néhány dolgot, amire érdemes odafigyelni, ha strandra megyünk.

A strand nem tartozik a legprivátabb közegek közé. Alkalmazkodjunk, hogy ne zavarjunk másokat. Ha nem szeretjük a tömeget, vagy emberiszonyunk van, akkor ne menjünk ilyen helyre.

Bár a szabadban vagyunk és nem zárt helyen, de kerüljük a hangos beszélgetést, főleg a veszekedést vagy káromkodást. Amennyiben telefonálni szeretnénk, vagy minket hívnak, akkor a beszélgetést diszkréten, esetleg félrevonulva bonyolítsuk le, semmiképpen ne kihangosítva. Senki sem kíváncsi a másik beszélgetésére.

A strandbüfékben, teraszokon való étkezésre is vonatkozik az az íratlan szabály, miszerint öltözzünk fel. Sem a férfiaknak, sem a nőknek nem illik fürdőruhában vagy fürdőnadrágban asztalhoz ülni. Férfiaknak egy póló legalább, hölgyeknek egy strandruha, de legalább egy körbetekert törölköző mindenképpen ajánlatos viselet. Nagyon meghökkentő tud lenni, amikor egy nem túl előnyös férfi vagy női testet kell néznünk, amíg az ételt elfogyasztjuk.

Fotó: Bencsik Ádám

A fürdéskor a medencékben vegyük tudomásul, hogy nem vagyunk egyedül. Sem ugrálni, sem csapkodni nem illik, ha mások is vannak a közelben. Figyeljünk a tiltó táblákra és az előírásokat betartva válasszunk tevékenységet a vízben. Amennyiben gyermek is van a társaságunkban, különösen legyünk figyelemmel másokra, ezt gyermekünknek is magyarázzuk el, ne csak tiltsunk. Például a vízi pisztoly használata sem ildomos, mert egy zsúfolt medencében akarva akaratlanul is eltalálhatunk olyat, aki nem szeretne a csatában részt venni.

Azért, mert kifizettük a belépőjegyet, még nincs jogunk ahhoz, hogy disznóólat hagyjunk magunk után. Gyűjtsük össze a szemetet, és mielőtt hazamegyünk, dobjuk ki a kukába.

Bár a strand szabad terület, de akkor sem dohányozhatunk, pipázhatunk vagy szivarozhatunk akárhol. Főleg nem közvetlenül mások mellett. Vonuljunk félre a kijelölt helyre.

A törölközőnket, pokrócunkat mindig úgy helyezzük el, hogy azzal ne zavarjunk másokat. A zsúfoltabb plázsokon közlekedve, vigyázzunk a többiek holmijára, például ne lépjünk rá más törölközőjére. Figyeljünk arra is, hogy a homokot ne rúgjuk át más holmijára. Ne hallgassunk zenét túl hangosan, vagy ha hallgatunk is, ügyeljünk rá, hogy ne zavarjunk másokat. Nem biztos, hogy szomszédunk is az általunk hallgatott számokat kedveli, pláne, ha pihenésre vágyik.

Fotó: Karnok Csaba

Ne feledjük, hogy a törölköző nem biztosít lopás elleni védelmet. Ezért inkább használjunk értékmegőrzőt.

A kijelölt pályás úszómedencében érdemes a sávot elfelezni, ha pedig többen úszunk, körbe megyünk és a jobbra tartás az érvényes, illik a gyorsabban úszókat, illetve azokat is előre engedni, akik látványosan az edzés, a teljesítmény miatt tempóznak a medencében.

Ha konfliktusmentes, pozitív élményekkel teli nyaralásra vágyunk, érdemes a fentieket megfogadni annak érdekében, hogy kellemes emlékekkel gazdagodva térjünk haza a nyaralásból.