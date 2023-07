Ez egy kis segítség a családoknak

Nagy Margit az intézmény vezetője elmondta:

-Tanulóink fele, elsősorban az alsó tagozatosok látogattak vissza hozzánk erre az időszakra. Reméljük, hogy ez a lehetőség segítség volt a családoknak is, akik csak gonddal tudják felügyelet mellett elhelyezni a kisebb gyermekeket, de az is lehet, hogy a résztvevők egy részének ez lesz az egyetlen közösségi, sőt „nyaralós” programjuk z idei nyáron.

Nagy Margit

A foglalkozások reggel nyolctól fél egyig tartottak. Ezzel is a szülőknek próbáltunk segíteni, mert lehetséges, hogy az étkezési díjjal megterhelt táboroztatás nehézséget okozott volna a számukra. Az ügyeleti napokat leszámítva mi is megpróbáljuk regenerálni magunkat A gyermekekhez hasonlóan mi is elfáradtunk egy kis időt szeretnénk a családunkkal együtt eltölteni. Szeretnénk feltöltődni és jókedvűen várni a nebulóinkat az új tanévre itt az iskolában.

Egy kis időutazás

Az intézményvezető asszonynak kislánykorában volt hasonlóban része:

-Nem szeretnék idilli képet festeni róla, mert nyilván nem is volt az. Nálunk nem volt hasonló lehetőség. Talán a falusi és kisvárosi iskolákban önállóbbak voltunk, mint a mai gyermekek. Egyedül jártunk iskolába. A többségünket nem vittek el a szüleink és nem, is vittek haza bennünket. Nem kellett bátorítani hozzá senkit, mert akkor az volt a természetes.

Hasizom bemutató

A nyári szünetben a nap jó részét egyedül töltöttük. Otthon minden napra várt bennünket egy kis önálló házimunka, és ha azzal megvoltunk jöhetett a játék. Én például elsétáltam a közelben lakó nagymamámhoz, akinek egész napra volt tennivalója a kertben, Egy kis segítséget persze szívesen elfogadott. Együtt ebédeltünk uzsonnáztunk, sokat beszélgettünk. Vidáman telt az időnk, addig is, amíg a szüleim hazaérkeztek.

Együtt élvezzük a vakációt

Hudák Gyurkó Szilvia pedagógusként is örömmel töltötte ezeket a napokat a gyermekekkel:

-Egy nagy csapat gyűlt össze ezekből a kis gyermekekből erre a hétre. Kellemesen és könnyebben telik velük az időnk, mivel most nem tanulni, hanem „csak” foglalkoztatni kell őket. Egyébként meg szeretik is, ha foglalkozunk velük.

A felülés bajnoka

A kedvencem a hétfői nap volt, ami a kézműveskedés jegyében telt el. Megbeszéltük Pongrácz Csabával a helyi levendulás Smaragdfarm tulajdonosával, hogy elmehetünk hozzájuk és gyönyörködhettünk a látnivalóikban. Egy kis levendula szörpöt is kaptunk tőlük. Még a birkáik is jókedvet sugároztak nekünk, jól elfutkároztak a gyermekeink náluk.

Ahogy visszatértünk az iskolába, a tapasztalatainkat egyből papírra vetettük. A „levendulás” ablakdíszt készítettünk. A kis újlenyomataik lettek a virágok, így aztán mindenkié egyedire és különlegesre sikerült. Nekem nagyon tetszettek a munkáik, utána pedig egyből a gyurma után nyúltak. Nagyon élvezték az itthoni munkát is.

Szilvi néni is beszállt

A keddi a sportnapunk volt. Voltak benne versenyelemek is, de a legfontosabb feladatok a közös feladatmegoldáshoz vezették őket. Egy strandolós alkalmat is találtunk magunknak. Dunaföldvárra terveztünk egy autóbuszos kirándulást. Mivel az idei nyár komoly meglepetéseket hozott idáig, ezért egy „bé tervet” is készítettünk a rossz idő esetére. A szomszéd kisváros éppen elég szép látnivalóval büszkélkedhet, amit megnézhettünk egy kis kiránduláson.

Aztán persze egy néptáncos napot is rendeztünk és, ha ez egy igazi nyári tábor, akkor a fináléban kiemelt helyet kapott egy jó kis hab party is. Az ügyes gyermekekkel, kellemes környezetben szinte végignyaraltuk ezt a hetet.