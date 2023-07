Az író a július 16-ai Kultúr Piacon két könyvét mutatta be leendő olvasói számára. A XX. század: 100 év – 100 esemény – 100 kép című műve az elmúlt évszázad (1900–2000) olyan meghatározó eseményeit dolgozza fel, mint a repülés története, Marilyn Monroe élete, vagy a Holdra szállás, mégpedig filmes formában. A könyvben megtalálható QR kódokat leolvasva ugyanis 10 perces kisfilmeket tekinthetünk meg az ikonikus eseményekről.

Fotó: Laczkó Izabella

Háború című műve két könyvet tartalmaz. A márciusban íródott, Háború névvel illetett könyv 110 oldalban írja le az orosz–ukrán háború történetét. Ez a mű a két éve megjelent Gorbacsov titkai című könyvvel összefűzve alkot remek párost. A 2021-ben készült könyvben az író Gorbacsovhoz fűződő, 23 éven át tartó közeli barátságáról írt, akivel nem csak együtt dolgozott, de a világot is bejárta.

Zolcer Jánosnak megadatott az a lehetőség, hogy az elmúlt évtizedek alatt kiismerje az orosz gépezetet, átlássa, hogyan működik a Kreml és a főtitkárság, így szinte kétségtelen volt, hogy az orosz–ukrán háborúról felszínre törő miértekre is átfogó válaszokkal szolgál majd.

„Mivel kicsit jobban megismerhettem a szovjet-orosz társadalmat, mint mások, így számomra nem olyan nehéz kikövetkeztetni azt sem, hogyan cselekszenek majd, mire számíthatunk. A könyvet azért írtam, hogy azokkal a tényekkel, amik a birtokomban vannak, kinyissam az emberek szemét, azonban látniuk nekik kell, a döntés az övék” – mondta az író. Megjegyezte, az oroszok már 350 éve a háborúban hisznek, és azóta is mindig ehhez a megoldáshoz folyamodnak, ez pedig a jövőben sem lesz másképp. Számukra ez a stratégia dukál, hiszen a több évszázada célként kitűzött területszerzéshez és terjeszkedéshez elengedhetetlen a harc. Így az esetleges orosz–ukrán béke bekövetkezése után sem kell majd sokat várni a fegyverropogásra, tette hozzá.

A Zolcer Jánossal folytatott beszélgetés során felmerült a kérdés, vajon mekkora szerepet játszik a közösségi média a háborúban. Az író ezzel kapcsolatban elmondta, a közösségi platformok az álhírek terjedésének és a propagandagépezet olajozott működéséhez járulnak hozzá. „A közösségi média magára a háborúra talán nem hat, az inkább a háború megítélését formálja, hiszen rengeteg elferdített igazság, álhír terjed” – említette. Kiemelte, a sokszor alaptalan álhírek rengeteg ember nézetét változtathatják meg a háborúról és a háborúzó felekről.

Fotó: Laczkó Izabella

Az író a háború végét és következményeit illetően is megfogalmazott egy álláspontot. Megjegyezte, az orosz föderáció valószínűleg darabjaira hullik majd, ezután pedig az újjáépítés időszaka kezdődik. Kiemelte, a háború végével pedig a békeidőszak is eljön, azonban bele kell gondolnunk abba, hogy vajon tényleg így hívhatjuk-e azt a periódust. „Az abbamaradó fegyverropogás csak egy része a békének, de vajon a szívekben mikor lesz megnyugvás, a felek között mikor jön el a megbocsátás?” – tette fel a kérdést az író.

A beszélgetés folyamán Zolcer János terveiről is szó esett, erről elmondta, több könyve is készülőben van, ezek egyikét a hírességekkel folytatott beszélgetések során kóstolt, vagy éppen készített ételek inspirálták. Ez a könyv tehát nem csak a világhírű alakokról szóló személyes történeteket, de az eszmecserék alatt fogyasztott ételeket, és azok receptjeit is tartalmazza majd. Másik jövőbeli műve pedig egy mesekönyv lesz, amely Gorbacsov igaz történetét meséli el, a gyermekek számára is befogadható módon.