– Még a tavalyi év végén Salamonné Szabó Éva, a „Mozdulj Diák” DSE vezetője jelezte, hogy lehet jelentkezni önkéntesnek a berlini játékokra. Már korábban is csatlakoztam segítőként hasonló programokhoz, így elhatároztam, ott leszek Berlinben is. Aztán arra jutottam, hogy a diákok körében is szervezhetnénk egy kis csapatot. Gondoltam, e túra számos fontos tapasztalást, élményt nyújtana a fiatalok számára, emellett a nyelvtanulásukat is segítené. A szervezés közben egy, Németországban élő volt gimnáziumi diák is felvette velem a kapcsolatot. Kifejtette, hogy a jövőben egy olyan alapítványt szeretne beindítani, amely helyi tehetséges diákok képzését, idegen nyelvtanulását támogatja. Bár még nem az említett alapítvány keretein belül, hanem egyéni támogatás révén az egykori széchenyis tanulónk, Györösi János hozzájárulásával sikerült finanszírozni a szállás és az utazás költségeit – mondta el lapunknak Csathó Nóra pedagógus.

A Speciális Olimpia önkéntes programjára történő regisztráció után a diákoknak egy felkészítő tréninget is abszolválniuk kellett, majd segítőként közreműködtek az áprilisban a helyi tornacsarnokban a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség által rendezett Hajdú László Torna Emlékversenyen. A széchenyis küldöttséget június 15-én reggel a berlini pályaudvaron Györösi János várja majd.

A Hamburgban élő cégvezető főként a logisztikában, karbantartásban és nyomdaiparban érdekelt vállalatokat igazgat, és jó szívvel gondol vissza a dunaújvárosi diákéveire: – A Gárdonyi iskolában majd a Széchenyi gimiben tanultam, és az ott dolgozó kiváló pedagógusoknak köszönhetően olyan látás- és gondolkodásmódot kaptam, amelyekre a mai napig alapértékként tekintek. Húsz év németországi munka után úgy véltem, ideje törlesztenem. Ezért hoztuk létre a közelmúltban a Danube Education Alapítványt, amelynek célja, hogy elsősorban a hátrányos helyzetű, tanulni vágyó középiskolás fiatalok tehetséggondozását támogassa. A széchenyis diákok berlini útjára még nem az alapítvány biztosított forrást, ám remélem, a jövőben el tudjuk majd indítani különböző, akár részben hasonló projekteket is támogató programjainkat – felelte megkeresésünkre Györösi János.

A széchenyisek két napon át dolgoznak majd önkéntesként a Speciális Olimpián. Ott lesznek például a június 17-én esedékes megnyitó ünnepségen is, ahol a többi között a csapatok bevonulását koordinálják majd.