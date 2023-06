A Magyar bor napja 2023 – Koccintás eseménysorozat a borvidékek, borvidéki települések közötti nemes versengés, hogy a borkedvelők az adott helyen érezzék legjobban magukat, és ott legyenek a legtöbben. Az idei évben szinte az összes borvidéken csendülni fognak a poharak Tokajtól Villányig, Soprontól a bükki borvidékig. Az eseményre nevező borvidéki településeken az általuk választott napon és időpontban egyszerre emelkednek a poharak és koccintanak együtt – olvashatjuk a koccintas.hu-oldalon.

Fotó: Rácz József

Szombaton az adonyi szőlőhegyen is csilingeltek a poharak, vagyis az idén is csatlakozott a BorÉRT Borturisztikai Egyesület kezdeményezéséhez – amely 2011-ben kezdődött – az adonyi Duna menti Szent Orbán Borrend, méghozzá címvédőként. Erről Sztanev Bertalan, a BorÉrt alapító tagja adott információt

– Néhány éve jelentkezett az az igény, hogy ne csak borvidéki településeken lehessen Koccintás-eseményt szervezni. Ezért vezettünk be díjat azon települések számára is, amelyek borbarátként koccintanak magyar borral. Így lehetett Adony Magyarország Borkedvelő Települése. A nem borvidéki települések közül Adonyban koccintottak ugyanis a legtöbben tavaly. Aldebrő és Zalakaros a borvidéki települések között érhette el az esemény legrangosabb díját, az Év Legkedveltebb Borvidéki Települése elismerést. A szabályokat úgy állapítottuk meg, hogy kis és nagy település egyaránt esélyes lehessen. A koccintók abszolút száma mellett a koccintók és a település lakosságának arányát is figyelembe vesszük. Ez a két érték együttesen adja ki a végeredményt.

Fotó: Rácz József

Tavaly 246-an koccintottak Adonyban, az idén ez a szám kisebb volt, 192-en vettek részt az eseményen a szőlőhegy öreg-hegyi oldalán.

A csökkent részvételt annak tudta be Schmidt Attila, a Szent Orbán Borrend nagymestere, hogy tavaly az adonyi civil hét eseménysorozatának keretein belül rendezték meg a Koccintás 2022-öt, a kisváros központjában, a Zichy-kúria parkjában.

– Összességében egy jó hangulatú eseményen vagyunk túl, ami a Bandy Band zenekarnak is köszönhető. Szerencsére az időjárás is kedvezett, külön elismerés Faragó Antalnak, aki kétszáz adag gulyáslevest készített.

Hogy a hangulatra tényleg nem lehetett panasz, azt a legjobban talán az bizonyítja, hogy az utolsó vendégek késő éjszaka távoztak az Öreg-hegyről.