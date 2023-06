Egy igen kedves improvizációval indult a kórház főépületének aulájában megtartott ünnepség: sajnos a technika ördöge keresztül húzta a számításokat, így nem tudták lejátszani a Himnuszt, viszont az első sorból rögvest közbeszólt valaki, hogy akkor eléneklik. Rég hallottam már élőben, így egy kicsit megható is volt, ahogy az esemény minden résztvevője, az intézmény vezetése, munkatársai és a meghívott vendégek közösen énekelték el.

A Semmelweis-ünnep fontos rendezvény a kórház életében, amelyen jelen volt többek között dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, prof. dr. Bucsi László, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgatója, dr. Jobbágy Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója, Pintér Tamás polgármester is.

Fotó: Ihász Martin

Eredmények és új kihívások

Elsőként dr. Jobbágy Lajos szólt az egybegyűltekhez. Felidézte, a Semmelweis napot július 1-jén, Semmelweis Ignác születésének évfordulóján tartják országszerte. Beszédében értékelte az elmúlt esztendő történéseit, s vázolta a jövőbeni terveket is. Mint azt megtudhattuk, februárban indult a teljesítményfinanszírozási rendszer az egészségügyben, a dunaújvárosi kórház pedig minden tekintetben a száz százalék fölött teljesít. A gazdaság és a pénzügyi helyzet tekintetében vannak hullámvölgyek az intézményeknél, és olyan főbb területeket kell kezelni (országos szinten), mint a motivált humán-erőforrás hiány, az alulfinanszírozott állapot, a növekvő elvárások, illetve az alapellátási ügyelet átszervezése is egy új kihívást jelent majd. Megjegyezte, hogy a kormány július 1-től újabb béremelést hajt végre az ágazatban, ezúttal az egészségügyi szakdolgozók és az egészségügy más (például a gazdasági, pénzügyi, műszaki) területén dolgozók kapnak magasabb fizetést, amely a dunaújvárosi kórházban mintegy 800 munkavállalót érint. Vázolta, hogy milyen adományokat, felajánlásokat kapott a dunaújvárosi kórház. Az Országos Kórházi Főigazgatóság jóvoltából például idén áprilisban két ultrahangkészüléket kaptak, hidraulikus és traumatológiai ágyakat is.

A Szent Pantaleon Kórház ellátási területébe mintegy 133 ezer ember tartozik, köztük a Duna túlpartján lévő települések 19.500 lakója. Fontos eredményeként értékelte azt a főigazgató, hogy dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselővel sikerült elérniük, hogy plusz finanszírozást kaphasson az intézmény ezen szélesebb területi ellátásért.

Vázolta, hogy olyan főbb fejlesztés, illetve változás előtt állnak, mint az alapellátási ügyelet átalakítása, emiatt a nőgyógyászati szakrendelést a központi tömbből a rendelőintézetbe költöztetik hamarosan. Az informatikai fejlesztések közt említette a JIR-t, vagyis a járóbeteg-irányítási rendszert, illetve a betegágyak melletti adminisztrációs munkát segítő Ápolástámogató Rendszert.

Fotó: Ihász Martin

Fejlesztések az egészségügyben

Dr. Mészáros Lajos azzal kezdte, mindig örömmel tér vissza a dunaújvárosi kórházba, az egykori kollégákhoz, meghatározó időszak életében az itt töltött harminchét év, és képviselői munkája során is szívügyének tekinti az intézmény sorsát. Beszélt arról, hogy 2010 óta a kormány két és félszeresére növelte az egészségügyre szánt költségvetést, 2016 óta pedig fokozatosan hajt végre béremeléseket az ágazatban. Például 2021-ben történelmi léptékű orvosi béremelésre került sor, párhuzamosan a hálapénz megszüntetésével. Most júliustól az ápolók, illetve a szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi dolgozók részesülnek fizetésemelésben, a bérfejlesztés pedig 2024 tavaszon folytatódik.

A jelen reformok közt szólt arról is, hogy új megoldást kellett kidolgozni az ügyeleti rendszer hatékonyabb működése érdekében. Az átszervezés részeként lehetőség nyílik a háziorvosi ügyelet meghosszabbított rendelési idejére este 10 óráig, innentől pedig a mentőszolgálat fogja koordinálni ezeket a feladatokat. Ezt a változást fokozatosan vezetik be, térségünkben várhatóan januártól működhet az új rendszer.

Meglátása szerint jelentősen javulhat a várólisták helyzete a JIR-bevezetésével, ezzel együtt egyszerűsödhet a páciensek ügyintézési lehetősége is. Mint mondta, bár nem volt olyan egyszerű, mint azt elsőre gondolta volna, de jó úton van már az MRI-készülék beszerzése a dunaújvárosi kórházba, amelynek előkészítő munkálataihoz is sikerül forrást találni.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Az értékelők után következett a díjátadó. A kórházunk legrangosabb elismerését idén négy személynek adományozták: dr. Úr Viktornak, a traumatológiai osztály osztályvezető főorvosának; Papp Györgyinek, a neurológiai osztály osztályvezető főnővérének; Badi Jánosnak, a műszaki osztály villanyszerelőjének; valamint posztumusz Lábodi Gabriella, a radiológiai osztály egykori munkatársának. Az ünnepség átadták még a „Szent Pantaleon Kórház Kiváló Dolgozója” kitüntetéseket, igazgatói dicséreteket, előléptetéseket, főorvosi kinevezéseket. A Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei szervezetének alapítványa hozta létre a „Prof. Dr. Romhányi György Díjat”. Ez tulajdonképpen egy életműdíj, amelyet idén a MOK Fejér Megyei Területi Etikai Bizottságában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként dr. Baráth Károlynak, a szülészet-nőgyógyászati osztály főorvosának ítéltek oda.