Ünnepivé tették a sok szép virágdísszel. A vendégeket övező figyelemmel, amivel igyekeztek a számukra követhetővé tenni az eseményt. A hatalmas belső térre ezúttal is szükség volt, hogy az odalátogatókat két színtan tudják elhelyezni. A tolakodást kerülők számára videós kivetítéssel szolgáltak, hogy ők is követhessék az eseményt.

Rögtön indulunk

Fotó: Balogh Tamás

Ez a tanintézet egyúttal kimagasló eredményekkel büszkélkedő Alapfokú Művészeti Iskola is. Ennek az eseménynek rangot adó műsorban a növendékek és a tanáraik szívet melengető bizonyosságot is adtak. A diákok az életkoruknak megfelelő, így megoldható feladatokat kaptak, ezért a produkció nekik és a hallgatóságnak is örömöt szerzett.

Keresztesné Katona Mária az intézményvezető szavaira valószínűleg minden jelenlévő felkapta a fejét és a többség egyet is értett vele. Ezek szerint a nap legfontosabb tanulsága a kapcsolat megőrzése, és a diákok jövőbe vezető útjának a zökkenőmentessé tétele lehet.

Rajtuk volt a világ szeme

Fotó: Balogh Tamás

Az alkalom kiváló lehetőséget nyújthatna a nagy ívű patetikus szólamoknak, a fogadkozásoknak, de itt másnak volt helye. Az emberi szónak, a most végzettek itteni diákéveinek, a tanár-diák együttműködés elismerésének. Az útnak indulás után nyitva hagyott kapu biztonságának, ami szükség esetén lehetőséget ad egy-egy bátorító visszatérésre. Búcsúzni pedig egy baráti öleléssel kell, ami erőt, elismerést és biztonságot is adhat.

Az elismerések

A legfontosabbat az intézet korábbi kiemelkedő munkát végzett vezetői és munkatársai kapták. Meghívták, és a büszkén mutatták be őket az újabb generációk képviselőinek. Fontos üzenet volt mindenki számára.

Boros András 8.b és Horváth Zsolt

Fotó: Balogh Tamás

A Horváth Zsolt polgármester által alapított díjat kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért Boros András 8.b. osztályos tanuló vehette át. A Dunaföldvári Polgárőrség díjait Gurics Annamária adta át: kiváló tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, társai segítésért, László Milán Attila 8.b osztályos, példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért Vas Boglárka 8.a osztályos tanulónak.

Lipták Flóra 8.a és dr. Sűrű Jánosné

Fotó: Balogh Tamás

A dr. Süveges Árpádné alpolgármester által alapított díjat, példamutató magatartásáért és szorgalmáért vehette át Király Klaudia Jázmin 8.c osztályos tanuló kapta. Az iskola nyugalmazott igazgatója dr. Sűrű Jánosné által alapított díjat példamutató magatartásáért, szorgalmáért, és tanulmányi eredményéért Lipták Flóra 8.a osztályos tanuló, a Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári Szervezete által alapított díjat, példamutató magatartásáért és szorgalmáért Baglyas Dorka 8.c osztályos tanuló kapta meg.

Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, a Hermann Ottó Országos Biológiai versenyen elért megyei II. helyezésérét Engyel Zalán 8.c osztályos, a sportban elért és a jó tanulmányi eredményéért Szécsi András 8.a osztályos, példamutató magatartásáért és szorgalmáért Gyetvai Gréta Viktória 8.b osztályos tanuló vehette át.

Király Klaudia Jázmin 8.c és dr. Süveges Árpádné

Fotó: Balogh Tamás

A Kézilabda Diákolimpia IV. korcsoportjának III. helyezéséért Birlinszki Boglárka, Borbély Dávid, Kalmár Dorián Gábor, Linger Laura, Mráz Máté, Princz Máté, Sümegi Dávid, Szabó Máté Gábor vehetett át elismerést.

Az ünnep fényében díjazták az alsósok közül: Fehér Klára, Keresztes Botond, Mészáros Zsóka, Orosz Roland, Széles Márton, a felsősök közül: Baracskai Rézi, Kertész Fanni, Majláth Zsolt Benjámin, Szuromi Domokos tanulókat.