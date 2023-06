Szemenyei István, a Rudas igazgatója elmondta, idén az eddigi házi versenyek kiegészültek, és a rudasos tanulókon kívül három másik iskola, a DSzC Dunaferr Technikum és Szakközépiskola, a Széchenyi István Gimnázium, valamint a Rudas testvériskolája, a dunaszerdahelyi Középfokú Sportiskola diákjai is részt vettek egy színvonalas strandkupán.

Az újítás célja, hogy az iskola egyik legkedveltebb rendezvénye minél változatosabbá, élvezetesebbé váljon. Az intézményvezető megjegyezte, sportos iskolaként elengedhetetlen az, hogy mozgással színesítsék a dzsemborit, az idei strandkupával pedig nemcsak az iskolán belüli, hanem az iskolák közötti és a határon túli magyarokkal kiépült jó kapcsolatot is mélyítették. Hozzátette, a sportiskola tanulóitól szakmai tapasztalatot is szerezhettek a Rudas diákjai, a testvériskolával pedig már a további együttműködés is tervben van.