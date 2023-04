– Már is be tudok számolni egy ilyen jellegű toborzó rendezvényünk sikeréről, amit az ercsi Eötvös József Általános Iskolában tartottunk. Ennek eredményeként 47 tehetséges ercsi kisdiák április végétől rendszeresen fog kézilabdázni az iskolai órarendbe építve. Majd április 14-én délután ismét szerveztünk egy eseményt azok számára, akik nem az ercsi iskolába járnak, de szívesen kéziznének Ercsiben. Sőt, városunk két óvodájában is tartunk ingyenes foglalkozásokat a gyerekeknek. Az a célunk, hogy felmenő rendszert alakítsunk ki. Hiszen gondoljunk bele, az iskolához kapcsolódó Baczakó Péter Sportcsarnokban egy méretes kézilabdapályával rendelkezik a városunk, amely nagyon nagy lehetőség. Jelenleg ugyan kissé elavult, de reméljük, a tanuszoda után hamarosan ez is megújulhat.

– Anitával a szakmai életünk a kézilabdáról szól. Ezért jól tudjuk saját tapasztalatainkból is, hogy mit ad, mit adhat a sport a közösségnek és az egyénnek, különösen a gyerekeknek. Az egészségmegőrzés kiemelt szerepe mellett erkölcsi, nevelő hatással is bír. A sport beletartozik az egyetemes kultúrába, annak szerves része, a társadalomban értékteremtő funkcióval rendelkezik. Így fejlesztőleg hat a közösség egészének anyagi és szellemi, sőt kulturális tevékenységeire is.

– Jelenleg mindketten a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia vezetőségének tagjaiként a sportolói és sportmenedzseri tapasztalataink, tudásunk segítségével szeretnénk szűkebb értelemben vett hazánknak visszaadni mindabból a sok jóból, amit mi kaptunk Ercsitől és az ercsi emberektől – mondta el Horváth Tibor.