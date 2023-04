Hol található pontosan a szolgáltató központ?

- A helyszín a Dunaföldvár – Mezőfalva útszakaszon található. A településen van még egy hasonló kiskereskedelmi egység is, de innét jelentős távolságra, így az egymás forgalmát nem zavarjuk. Tevékenységünkkel a környékbelieket és az átmenő forgalmat is ki tudjuk szolgálni.

Sikeresen pályáztak a Magyar Falu Program kisboltokat támogató pályázatán. Avasson be a részletekbe!

- Elég nehéz időszakot értünk meg a vállalkozásunkkal, amikor egy hirtelen ötlettől vezérelve elsőként ezt a Tom Market vegyesboltunkat alakítottuk ki. A felfelé vezető utunknak ez volt az első komoly lépcsőfoka. Nyertünk komoly lehetőséget a továbblépésre. Sikerült a szolgáltatásainkat tovább bővítenünk egy Posta hivatallal, valamint megkezdhetjük a vény nélküli gyógyszerek értékesítését is. Egy melegkonyhai szolgáltatással is várjuk a vendégeinket. Egyszerű, de finom, házias ételeket kínálunk a betérőknek. Ezek mellett az elnyert támogatással bővíteni tudjuk a boltunk raktárterületét is. Nagyon örülünk és köszönjük, hogy lehetőséget kaptunk erre a beruházásra. Biztos vagyok benne, hogy az elvárt színvonalon fogjuk teljesíteni a vállalásainkat. Ezúton is megköszönöm Daruszentmiklós Önkormányzatának a pályázati munkához nyújtott segítségüket.

A Posta szolgálat is komoly követelményeket támasztott a számukra?

- Amikor én elhatározok egy szolgáltatásbővítést, akkor ahhoz a megfelelő szakképesítést is megszerzem. Az ehhez való képzést Pécsen kaptuk meg a kolleganőmmel együtt. Nyilvánvaló, hogy egyikőnk sem vállalhatná el, hogy minden fronton az egész nyitva tartás alatt helytál, a gyakorlatban egymást váltjuk a feladatok ellátása közben. A Postával ugyanolyan széleskörű szolgáltatást tudunk nyújtani, mint amik a többi hivatalokban várják az ügyfeleket. Levél, csomag és pénzküldeményeket is tudunk kezelni, vagy akár telefonokat is feltudunk tölteni. A későbbiekben a kötvényforgalomban is részt tudunk venni.

Ezekhez a feladatokhoz sokoldalúan képzett munkatársakra van szükségük?

- Szerencsére mára már többféle szolgáltatással állunk a betérők rendelkezésére. Ehhez sokoldalúan képzett munkatársakra van szükségünk, és akik nálunk dolgoznak, megfelelnek ezeknek a nem hétköznapi elvárásoknak. Helyt tudnak állni a vegyesboltban, a trafikban, az említett postán, képesek lesznek a gyógyszerkiadást biztosítani és megfelelő színvonalon tevékenykedhetnek akár a konyhában is. Jelenleg a szünnap nélküli nyitva tartásunkkal, öt főnek tudunk munkalehetőséget adni.

Közösségi teret is kialakítottak?

- Ez a legutóbbi pályázatunk egyik feltétele volt. Mivel az épületünk ehhez szűkös lenne, ezért a zöldövezet felé nyitottunk. A kellemes időjárási viszonyok mellett májustól október közepéig biztonsággal tudunk az évszakok ünnepeinek megfelelő programokat szervezni. Persze akár egy disznótoros rendezvényt is lebonyolíthatunk a magyarországi összes évszakokban élő hagyományokban sokoldalú szerepet betöltő kemencénk segítségével. A közösségi teret június 30-ára át kell adjuk. Nagyon figyeltünk arra, hogy tetszetős legyen, hogy aki betér hozzánk egy szép és praktikus környezetben élvezhesse a szolgáltatásainkat. Az elnyert összeget nem lehet szabadon, tetszőleges dolgokra elkölteni, hanem a terveknek megfelelően kell fölhasználni. Egyrészt a belső átalakításra, másrészt a tevékenységet kiszolgáló eszközökre költöttük el.

A mostani szolgáltatások nem a végleges állapotot jelentik?

- Az eddigi folyamatosan fejlődő tevékenységünk egyik támasza az előre való gondolkodás és a megalapozott tervek elkészítése, és majd ha eljött az idejük, akkor a precíz megvalósításuk volt. Összefogtunk és előre néztünk.

Örömöt ad Önnek ez a munka?

- Természetesen hiszen, ha nem így lenne, akkor nem csinálnám. Az lenne a jó, ha minden ember a kedve szerinti, a számára sikert adó munkát végezhetne. Én ilyen szerencsés helyzetben vagyok.