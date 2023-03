A tavalyi program sikere után még gazdagabb kínálattal: május 1-jén rendezik meg a 2. Sugárúti Fesztivált a Vasmű úton. Az első lakótalálkozón szeretnék személyesen is megismerni, hallani a történeteket, ötleteket, programokat, várják az ötletadók, értékteremtők jelentkezését. A szervezők kérik, aki úgy érzi, hogy ötleteivel, produkciójával szívesen csatlakozna ehhez a közösségépítő projekthez, jelentkezzen az [email protected] e-mail-címen vagy telefonon a 20/801-3316-os telefonszámon. Csapatukba idén is keresik azokat, akik számára az önkéntes munka emlékezetes élményt nyújt. Számtalan feladatra várják a jelentkezőket: szervezőnek, szereplőnek, koordinátornak, felügyelőnek, szállítónak vagy pakolónak, de várják a közösségi médiát jól ismerőket, a fotósokat, videósokat, a közönségszervezőket és a helytörténeti kutatókat is. A legszebb, legizgalmasabb öltözékekben felvonuló csapatokat díjakkal és emléklappal jutalmazzák!