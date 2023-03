Összesen 1693 felnőtt és ifjúsági naplót dolgoztak fel a szakemberek, és 305 darab gyermekhorgász adatait ismét nem tartalmazzák a táblázatok. A naplót leadók 30 százaléka egy napot sem horgászott, vagy csak olyan helyen, ahol a kitöltést nem követelik meg. Akik voltak a vízparton, azoknak az 56 százaléka fogott is halat. A részletes adatok: a legtöbb napot főleg a saját vízterületen töltöttek horgászaink, ebben a csúcs 246 nap. A legtöbb fogással az a horgász dicsekedhet, aki 314 kg halat fogott, de szép a második eredmény is, amely 245 kg. A rekordfogásokat jelentős mértékű busafogás segíthette. A vízterületeken belül a saját vizeken, főleg a Felső-öbölben javultak a fogási adatok, a Dunán szépen alakul a telepített pontyfogás, a főcsatornák közül a Fűzvölgyi volt eredményesebb. A Tass V-VI-os vízterület vegetál, a fogás nem elemezhető. Várható, hogy a kezelésben történő váltás változást hoz ebben, bár ez a döntés is elég érdekesnek tűnik. Összességében az elmúlt évet inkább a középszerűség jellemezte. Megszűntek a járvány okozta korlátozások, azonban ez a változás sem a vízparton töltött időben, sem a fogások alakulásában nem éreztette hatását.