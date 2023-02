A nehezen ébredőek közé tartozom. Teljes beszédképtelenség az első kávéig, utána további adagok, és körülbelül egy óra kell, mire teljesen magamhoz térek. Ebben az időintervallumban megyünk a kutyával a reggeli egészségügyi sétára is. Szombati történet: a blöki a lépcsőházból kilépve azonnal pisilt is. Indulnánk tovább, amikor egy idős néni rám förmedt, hogy szedjem fel a kutyapiszkot. Hiába mondtam neki mosolyogva, hogy ez csak pisilés volt, mert rákontrázott, meghazudtolt, mondván, hogy ő a két szemével látta... na, most erre a félkómás állapotában mit mondjon az ember? Ő ezt látta, nekem meg nem volt kedvem győzködni...