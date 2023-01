A kulcsi Fekete István Általános Iskola bővítésének megalapozott igénye már 2018-ban megfogalmazódott. Már akkori is a hivatalában dolgozó Jobb Gyula polgármestert kérdeztük a kezdetekről.

– Már akkor láttuk ezt a feladatot, ezért összeállítottunk egy szakmai anyagot, felmérést végeztünk, valamint tervdokumentációt is kidolgoztatott az önkormányzat a saját költségén. A kész anyaggal kormányzati támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat az általános iskola felújítására 700 millió és 1 milliárd forint közötti összegre. A kitartó munka és lobbizás 2020. október 23-án hozta meg a várva várt eredményt. Az ünnep tiszteletére ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök jóváhagyólag aláírta a település jövőjét meghatározó dokumentumot, így végre megkezdődhettek az iskolabővítés előkészítő munkái. Azonban a dinamikusan növekvő gyermeklétszám újabb feladatot generált. Ugyanis sok fiatal, gyermekes család költözik Kulcsra, méghozzá zömmel iskoláskorú gyermekekkel.

A jövőt illetően egyértelmű lett, hogy a várható iskolai létszámot tekintve két-két osztályos beiskolázással kell számolni évfolyamonként. Így az iskola a jövőben tizenhat osztályos intézménnyé bővülhet. Ezt a lehetőséget minden rendelkezésünkre álló adat alapján leellenőriztük és ez is alátámasztotta. Ezt a trendet tehát, semmiképpen nem engedhettük figyelmen kívül hagyni a fejlesztési munkák során. Ez pedig a tankerületnek mint fenntartónak, és az önkormányzatnak is, mint az ingatlan tulajdonosának egyértelmű feladatot jelentett, mivel a tizenhat tantermes iskola jogszabályi feltételeknek megfelelő kialakításához nem volt elegendő alapterületű az akkor rendelkezésre álló iskolai ingatlan. Amikor az iskola mellett lévő családi ház eladóvá vált, felkészültségünk találkozott a lehetőséggel.

Már éppen nyélbe ütötték volna az üzletet, amikor egyeztettem a tulajdonosokkal. Köszönet a Hadnagy család lokálpatrióta hozzáállásának, az önkormányzatunk vásárolhatta meg az ingatlant, amely az iskoláéval együtt már lehetővé teszi a tizenhat tanterem kialakítását minden szabály betartása mellett – elevenítette fel a fejlesztés történetét a polgármester. Végül az alapkőletételre 2022. augusztus 31-én került sor. A rendhagyó tanévnyitó során dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, dr. Molnár Krisztián megyei közgyűlési elnök, Jobb Gyula polgármester, Schinogl Ferenc iskolaigazgató és Kalamán Ferencné tankerületi gazdasági vezető jelenlétében az épülő iskolarész beton aljzatába időkapszulát is elhelyeztek az ünnepi ceremónia részeként.

– Nagyszerű, hogy az augusztus végén ünnepelt alapkőletétel után eltelt négy hónap alatt gyakorlatilag felépült az új épület. Rendszeresen tartunk a projektvezetővel bejárást az építési területen. Legutóbb az elmúlt héten azt a tájékoztatást kaptam, hogy a véghatáridőt biztosan tartani fogják. A konkrétumokról szólva az új épület tetőszerkezete készen áll, amit a követő héten majd fóliázással lezárnak. Ezt követően indulnak meg teljes erőbedobással a belső munkák, ami a gépészet szerelését, azaz a villany, gáz-, víz- és fűtéshálózat kialakítását jelenti. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan kezdődik meg a vakolás és a burkolás. Már a nyílászárók a helyükön vannak és a külső hőszigetelés kialakításának utolsó mozzanatait végzik az iskola új épületén, valamint azt is nyomon követhetik a Dózsa György utcában közlekedők, hogy azon az oldalon a parkoló is elkészült.

– Jelenleg az összes gyerek a negyedik évfolyamot kivéve – ők a faluház emeletén tanulnak – a régi iskola épületében van. Hiszen amíg nem feltétlenül szükséges, a diákokat nem szerettük volna a megszokott környezetükből kimozdítani és takarékossági szempontból is könnyebb egy épületet fenntartani. Ennek ellenére már készen áll az alsós évfolyamok fogadására kialakított, a Nap házában található moduláris épületrendszer.

– Az iskolaépület bővítésével és építésével egy időben már folyik az elsős évfolyam toborzása a következő tanítási évre. Az óvodai beiskolázási tájékoztatót a Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde épületében fogják tartani az érintett szülőknek január 18-án 16 órakor – tájékoztatott a kulcsiak polgármestere.