A díjátadó és a Wesley-Da Capo Művészeti iskola karácsonyi műsora után kezdődött a maratoni döntéshozói munka, amelynek most a legfontosabb döntéseit ismertetjük.

A testület megszavazta, hogy 2022. november 2-től 2023. április 30-ig a József Attila Könyvtár rövidített nyitvatartással működik. Hétköznap hétfőn, szerdán, pénteken 9 órától 13 óráig, kedden és csütörtökön 13 órától 17 óráig látogatható. Az intézmény szombati napokon zárva tart. Az Intercisa Múzeum szintén rövidített nyitvatartással működik a fent említett időszakban. Hétköznapokon, keddtől péntekig 10 óra és 14 óra között látogatható a múzeum. Előzetes bejelentkezés alapján az intézmény fogad egyéni és csoportos látogatókat is. Tóth Éva, a könyvtár vezetője jelezte, hogy az intézményben 11 fok van, és ez a hőmérséklet, ha a tél folyamán tovább csökken, az a pára növekedésével együtt veszélyezteti a könyvtár értékes állományát, különös tekintettel ez egyedi helytörténeti állományra. Az intézmény vezetője kérte az önkormányzatot, hogy a korábban hozott energiatakarékossági intézkedését ennek fényében vizsgálja felül. Farkas Lajos múzeumigazgató arról számolt be, hogy az intézményben tíz fok van, a törvényi előírás a múzeumban tárolt műtárgyak, régészeti leletek esetében minimálisan 16 fokos hőmérsékletet ír elő, ő is kérte az önkormányzatot, hogy tegye meg ez ügyben a tőle telhetőt. Pintér Tamás válaszában azt mondta, hogy a kormány gazdaságpolitikájának megváltozásában bízik a megoldás tekintetében, de megígérte, hogy az elhangzott paramétereket megvizsgálják majd.

A képviselők a Barátság városrészi rendelőben működő 1. számú és 2. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó háziorvosok részére a megemelkedett távhődíjak kompenzálásra 2,4 millió forintot szavazott meg. Tette ezt úgy, hogy Szepesi Attila azt javasolta, hogy az összeg legyen 4 millió forint, tekintve az épület sajátosságait. Ezt a módosító javaslatot nem fogadta el a testület többsége. Szabó Zsolt azt kérte, hogy januárban térjenek vissza erre a témakörre, bízva abban, hogy a gázárak esetleges változása más helyzetet teremt majd.

A közgyűlés a döntésével kinyilvánította azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét átruházza a Magyar Államra. Ez azt is jelenti, hogy az energiahivatal (MEKH) által, a vízközmű-rendszeren és a szennyvízrendszeren végrehajtandó felújítások, ha azok megvalósulnak, a Magyar Államot terhelhetik.

A közgyűlés döntése értelmében az önkormányzat a 2023. évben esetlegesen jelentkező, a költségvetési bevételek és kiadások időbeli elkülönülése miatt, a keletkező átmeneti hiány finanszírozására éven belüli folyószámlahitel igénybevételi szándékát jelzi a K&H Bank Zrt. felé. Ennek összegéről az ülésen nem esett szó.

Azt is megszavazta a közgyűlési többség, hogy az önkormányzat garanciát vállal a DVG Zrt. 2,5 milliárd forintos forgóeszköz hitelszerződéséhez. Erre a határozat szövege szerint a cég távhőszolgáltatási feladata ellátása finanszírozásához van szükség.

A közgyűlési többség elutasította Mészáros László fideszes képviselő képviselői indítványát, miszerint az önkormányzat csatlakozzon a Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere és a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének az Európai Bizottság elnökéhez intézett levelében foglalt kezdeményezéséhez.

A testület elfogadta a közgyűlés egyes bizottságaiban történő tagváltozásokat. A döntés értelmében Murányi Sándort visszahívták a gazdasági bizottságból, Motyov­szki Mátyást a közbiztonsági bizottságból, Mészáros László önkormányzati képviselőt pedig a szociális és az oktatási bizottságba is beválasztották.

Sürgősségi indítványban fogadták el, hogy 2023. január 1-től új helyi menetrend lép életbe az autóbusz-közlekedésben, február 1-től pedig új viteldíj-táblázat lesz érvényben.

Az idei testületi ülések sora ezzel nem ért véget, a polgármester bejelentette, jövő héten rendkívüli közgyűlést tart a testület.