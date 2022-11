Schrick István polgármester szerint a Covid után ismét egy speciális helyzet következik.

Miközben országosan sok kulturális intézményt zárnak be, a rácalmási önkormányzat ezt nem így tervezi. Két okból: egyfelől mert az embereknek igényük van, hogy kimozduljanak. Másrészt Rácalmás tartalékolt, ezért nagy valószínűséggel ezt a telet egészen áprilisig további bezárások nélkül túlélik.

A konkrétumokról szólva Rácalmás első embere elmondta, hogy azoknál a városi intézményeknél, ahol lejártak a szerződéseik, kaptak új ajánlatot az energiafelhasználásra, amelyek huszonnyolcszorosai az eddig fizetetteknek. A sportcsarnok a többihez képest nagyon kedvező ajánlatot kapott, „csak” tízszeres a fűtés végösszege az előző időszakhoz képest. Tehát 3 millió helyett 30 millió a csarnok fűtése. Mégis, úgy gondolják, hogy ennek ellenére sem szeretnék bezárni a közösségi tereket.

Természetesen tettek észszerűsítési lépéseket. Kénytelenek takarékoskodni. Így a Jankovich-kúriát március 31-ig bezárták. A dolgozókat és a rendezvényeket más intézményekbe csoportosították át. Ezért az adventi rendezvényeket is a művelődési házban és csarnokban tartják idén. Ugyanakkor a csarnok jelenleg egyre kihasználtabb, hiszen számos, Dunaújvárosból kitelepült csoportot fogadnak be.

A város vezetése törekszik rá, hogy az intézmények energiafelhasználását ­megújuló energiával biztosítsák. Így például az elmúlt években a Manóvár Óvoda és Bölcsőde a Norvég Alap Pályázat keretében energiahatékonysági felújításban vett részt, megújuló energiaforrások használatával. Így a beruházás eredményeképpen a rácalmási nevelési intézmény fűtését geotermikus energia felhasználásával, talajszondás hőszivattyúkkal oldják meg.

Takarékoskodnak az intézményekben a hőfokszabályozással, a nyitvatartással is. A közvilágításon azonban nem fognak spórolni a közbiztonság fenntartása érdekében. A rezsiköltségek jelentős emelkedése miatt a rácalmási önkormányzat gondolt a nehéz helyzetben élő családokra és egyedül élőkre. Védelmükben a szociális központ nagytermében melegedőhelyiséget biztosítanak.

Kulcson Jobb Gyula polgármester lapunk kérdésére hangsúlyozta, hogy az energiafelhasználás csökkentésének lehetőségét minden intézményben megvizsgálták.

Első körben a téli időszakra kerestek Kulcson megoldásokat, és inkább a beruházást nem igénylő, vagy csak minimális költséggel járó, rövid távú beavatkozásokat priorizálják majd a témában összeállított cselekvési tervükben. Mert minden, folyamatban lévő kulcsi ingatlanfejlesztési projektet megújuló energiaforrás felhasználásával terveztek meg.

Elsőként optimalizálták az intézmények nyitvatartási idejét, köztük a könyvtárét is, ahol a védőnők rendeléséhez kell igazodni, mivel azzal egy épületben van. A kormány által elrendelt energiamegtakarítási intézkedésként Kulcs Községi Önkormányzat képviselő-testülete már az októberi ülésén elfogadta a polgármesteri hivatal munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének a módosítását. Ez alapján a 40 órás munkahét megtartásával, a pénteki napon home office munkarend bevezetésével otthoni munkavégzés történik.

A vezető beszámolt arról is, hogy az önkormányzati épületekben a munkanapokon betartják a 18 fokos hőmérséklethatárt és hétvégén is lejjebb veszik a hőfokszabályzót.

A faluház jelenleg teljesen az iskola használatában van, tehát annak költségei is a fenntartó tankerületet terheli. Ugyanez vonatkozik az alsósok konténeriskolájára is. A szintén a Nap házában található iskolai étkezőnek előkészített konténer azonban az önkormányzat finanszírozását terheli majd, mert az kulcsi tulajdon.

Megvizsgálják a kiszervezés lehetőségeit Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Jobb Gyula kifejtette, hogy álláspontja szerint abban az intézményben, ahol bevételt lehet generálni (mint például a hajóállomás), meg kell vizsgálni, hogy esetleg kiadják üzemeltetésre. A szakértők egyébként már vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy a lehető legolcsóbb helyről vegye a település az energiákat. Ugyanakkor a takarékoskodás lehetőségét mérlegelni kell az ivóvízhasználat tekintetében is, sőt az év végi rendezvényeket is ennek szellemében szervezik majd át.

A kulcsiak polgármestere végül arról is beszélt, hogy természetesen minden takarékoskodási intézkedésről előterjesztés készül, amelyet majd a képviselő-testület határozatával erősítenek meg.