Amióta felnőttkoromat, családfői, avagy családtagi életemet élem, nem tapasztaltam azt, hogy az emberek élelmiszert spájzoltak volna. Az utóbbi három évben azonban kétszer is áldozata lettem ennek a „szokásnak”. A koronavírus-járvány elején nem lehetett élesztőt kapni, mindenki kenyeret sütött és fagyasztott. Mi pedig nem tudtunk a kedvenc süteményeink közül néhányat elkészíteni élesztő hiányában. Most cukrot nem kapni, legalábbis vasárnap az egész városban hiánycikk volt, és a boltosok azt mondták, a közeljövőben is erre kell számítani. Tehát cukor nem volt, számunkra pedig vágyálom maradt a gesztenyekrémes piskótatekercs.