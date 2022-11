Ez meglátszott a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiac forgalmán is. Rengeteg volt a vásárló, több standnál is hosszabb ideig sorban kellett állni. Az is igaz, volt miért. Ezúttal minket a mindennapos zöldségek érdekeltek, mint például a sárga- és a fehérrépa, a burgonya és a hagyma. A figyelmünk azért fókuszált ezekre a zöldségekre, mert az utóbbi napokban többször is hallani lehetett a hírekben, hogy decemberig lehet tárolni a magyar termékeket, utána jön a külföldi.

Sokan ezt úgy értelmezik, hogy gondok lesznek az ellátással, vagyis hiány keletkezik a fent említett zöldségekből, és alaposan megnő az áruk.

Néhány rutinos árussal beszélgettünk – akik évtizedek óta „hozzátartoznak” a dunaújvárosi piachoz. Ők nem látják a jövőt túl sötéten. Az egyikük így foglalta össze a helyzetet:

– Már évek óta ilyen a helyzet, december végén már nem nagyon van magyar áru, mert addig lehet tárolni hűtés nélkül. A hűtés mindig drága volt, most az energiaválság miatt még drágább lenne. A zöldség java az idén is Lengyelországból érkezik majd, az alma egy része már most is. Nekem a krumpli fele már most is francia import, és nem hiszem, hogy ezzel egyedül vagyok a piacon. Az biztos, az ellátással nem lesz gond. Az árak pedig leginkább azért lesznek magasabbak, mert az euró–forint árfolyama nem kedvez nekünk.

Arra azért nem kell számítanunk, mint néhány éve, amikor kétezer-ötszáz forint volt egy kilo­gramm fehérrépa.

Ha már szóba kerültek az árak: elsőként azt tisztáztuk, hogy az egy évvel ezelőttihez képest valamivel, de drágább a zöldség, azonban kezelhető a helyzet. Ami pedig az árakat illeti: a burgonya kilója általában 350 forintba kerül, a vöröshagymánál nagyobb különbségeket tapasztalhattunk: 290 és 390 forint között mozognak az árak. Az talán érdekesnek mondható, hogy a zsákos (tíz, tizenöt kilogrammos) krumpli és vöröshagyma, ha kilójára leosztjuk, sokszor semmivel sem olcsóbb, mint ha csak egy kilót vásárolunk valamelyikből. A kiváló minőségű sárgarépa 390 forint. A fehér mint mindig, most is drágább, általában hétszáz forintot kóstál egy kiló, a legdrágább standon 1300 forintot kérnek el egy kilóért. De még ez is nagyon messze van az anonim árusunk 2500 forintjától, és még messzebb attól, amikor 3000 forint felett kellett fizetni egy kiló fehérrépáért.