A városban fellelhető falrajzok Harsányi Zotmund Bence keze munkáját dicsérik, aki nemcsak helyben, hanem országszerte, sőt külföldön is ismeretségre tett szert. Érthető, mivel kreativitása és tehetsége lehetőséget teremt számos rendkívüli alkotás elkészítésére. A többi között a régi vidámparknál, a Lorántffy Zsuzsanna Technikum kollégiumi épületénél, valamint most már az alsó-Duna-parton található legálfalon is megcsodálhatjuk munkáit.

Már több mint egy hete csodálhatja minden arra járó az alsó-Duna-parti legálfalon pompázó alkotást, amely nem csak a part környékét teszi színesebbé, fontos üzenetet is közvetít. Sőt, a falrajz témája magánéleti töltöttségű is, így igazán különleges. A kreáció a közösségi oldalon is tarol, és rengeteg pozitív visszajelzést szerzett, ez pedig nem meglepő, hiszen a festmény nagy hatással van az érzelmekre Fotós: Ihász Martin

Legutóbbi alkotása, amely a szív és ész összetartását ábrázolja, legalább annyira elgondolkodtató, mint szemet gyönyörködtető: – Ez nagyjából az idei évem egy képben: mind párkapcsolati, mind munka és a saját fejlődésem szintjén. Szerintem mindenkinek vannak az életében vízválasztó kérdések, amikkel olykor nem könnyű dűlőre jutni. Ezt szerette volna szimbolizálni, üzenni a legújabb munkám, akár közvetlen vagy közvetett módon – mondta Harsányi Bence.

A városban kevesebb olyan hely áll rendelkezésre, ahol a street­art művészei kiteljesedhetnek, azonban ha a helyválasztás a kérdés, a cél az, hogy az alkotás minél több embert elérjen, ezzel remélve, hogy akár egy percre is megállítja és elgondolkodtatja az ott elhaladókat. Mostanság viszont a közösségi média is nagy szerepet játszik abban, hogy az elkészült kreációt ne csak helyi, de országos szinten is megtekinthessék.

Harsányi Zotmund Bence több helyen is ott hagyta keze nyomát, például a vidámparknál is megtalálható az egyik munkája Fotós: Ihász Martin

Harsányi Bence elmondta, vannak olyan helyek, ahova különösen nagy örömmel festene: – Nagy álmom válna valóra, ha minél nagyobb méreteket ölthetnék, gondolok itt panelházak, tűzfalak elkészítésére. Természetesen ezek már sokkal költségesebbek, és engedélykötelesek. Az ilyen projektek hobbi helyett inkább a munka kategóriájába tartoznak, és nem is 4-5 óra alatt készülnének el, mint azok, amiket legálfalakra festek.

A főállásban tetoválóként tevékenykedő művész kihangsúlyozta, igazán örül annak, hogy a fiatalabb és idősebb korosztály is egyre jobban megbecsüli az utcaművészetet, a rengeteg pozitív visszajelzés pedig arra ösztönzi, hogy egyre többet és többet alkosson.