A Lorántffy kollégium éttermének falait nyolc új, szuper festmény színesíti, amelyek Kádárné Szepesi Ibolya festőművész nagylelkű felajánlásának köszönhetők. Az alkotások a korábbi, hatvanas-hetvenes évek hangulatát idéző, kopottas, kifakult, keret nélküli képek helyett kerültek fel a falakra, azzal a céllal, hogy felpezsdítsék a terem, a kollégisták, az éttermet látogatók hangulatát.

Kádárné Szepesi Ibolya 30 éven keresztül a dunaújvárosi Arany János Általános Iskola rajztagozatának tanára volt, azonban idejét ma már teljes egészében a festészetnek szenteli. A művésznő mindig is szívén viselte a tehetséggondozást, számos, már művésszé vált tanítványa van. Ugyanakkor a kortárs művészeti értékek ismertetését, terjesztését is feladatának tekinti. Számára az alkotás öröm, valamint az önkifejezés eszköze is.

A nyolc képet Szepesi Ibolya 2022–2027 között, 5 éves időszakra ajánlotta fel azért, hogy örömet szerezhessen a kollégium lakóinak, dolgozóinak. Elmondta, ebben a gondterhes időszakban igazán fontos az iskola és az oktatás, azonban ma még nehezebb megteremteni azt a kellemes környezetet, ahol a gyermekek örömmel töltenek el időt. Csakhogy már apró lépésekkel is hozzá lehet járulni a remek légkör kialakításához, Szepesi Ibolya pedig ezzel a kis lépéssel elő tudta segíteni a diákok felszabadultságát. A festmények témája és színei is nagyon jól passzolnak a kollégium ebédlőjének élénk falához.

A nyolc kép közül három kifejezetten a Lorántffy kollégiumának éttermébe készült, ezek remek módon feldobják a helyet. A képeket eredetileg október 18-án, a magyar festészet napja alkalmából adták volna át, azonban kis csúszás után november 3-án, csütörtökön került sor az eseményre. Az ünnepélyes átadáson Marczona Tamás, az iskola igazgatója beszédében köszönetét fejezte ki a művésznőnek a nagyvonalú felajánlásért, és megjegyezte, reméli, hogy a diákok ezután lelkesebben lépik majd át az ebédlő küszöbét.