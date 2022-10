Bölcsődeavató és hatvanéves óvodai jubileum Nagyvenyimen. Ennél jobban fokozni sem lehetne a falubeliek pénteki boldogságát. Szeptember 30. nagyon különleges napként vonulhat be a település életébe, hiszen kevés olyan község mondhatja el a történelméről, hogy egyszerre avattak egy új bölcsődét és vele párhuzamosan ünnepelhették óvodájuk fennállásának hatvanadik évfordulóját. Ezen a pénteken minden, de minden a gyermekekről és Nagyvenyim generációs jövőjéről szólt. A legnagyobb jóság ebben a hírben pedig nem más, mint hogy hétfőn már fogadhatja a kicsiket az új, csodálatosan szép gyermekgondozó intézmény, hivatalos nevén a Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde!

Sokan jöttek el a bölcsőde avatására, köztük volt óvodai dolgozók

Az avató ünnepség első köszöntőjében Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere üdvözölte a megjelenteket, köztük dr. Mészáros Lajost a térség országgyűlési képviselőjét, dr. Molnár Krisztiánt a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét, a közigazgatási intézményrendszer hivatalainak, hatóságainak megjelent megyei és járási vezetőit, dr. Kovács Pétert, a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetőjét, valamint Nagyvenyim volt vezetőit, az óvoda dolgozóit, a bölcsőde leendő kollektíváját, a települési partnereit, érdeklődőket, kicsiket és nagyokat. A Himnusz hangjai után átadta a szót a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének.

Képünkön Nemes Zoltán kivitelező, dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Helmeczi Hunor, Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere és dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő vágja át az új bölcsődénél az avató szalagot

Dr. Molnár Krisztián beszédében kifejezte örömét, hogy az óvodai jubileumi ünnepel párhuzamosan egy új bölcsődét is avathatnak. A névválasztás különös jelentőséggel bír számára is, hiszen a Fecskefészek bölcsőde fészekrakást, megtelepedést is jelenthet az intézményben felnövő majdani generációk okán. A gyermeknevelő és gondozó intézményekre nagy hangsúlyt helyez a kormány. Mindig is partnerek lesznek az olyan fejlesztésekben, amelyek a magyar gyermekekről, családokról szól. Helyi szinten is nő a gyermekek létszáma, ehhez elengedhetetlen a megfelelő ellátás biztosítása. 224 millió forintból, 100 százalékosan nemzeti forrásból megvalósult projektben 26-28 főnek nyílik ellátási lehetőség. „Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország.” – idézte Kodály Zoltán szavait dr. Molnár Krisztián.

A Nefelejcs óvodát szüreti programmal és tortával köszöntötték

A következő mozzanatban Németh Irma zenepedagógus mondott mesét, majd dr. Mészáros Lajos a térség ország­gyűlési képviselője köszöntötte a vendégeket. Beszédében kiemelte, mennyire szükség van egy ilyen új, gyermekgondozó intézményre.

– Fontos, hogy az itt élő családok boldogulni tudjanak. A nagyvenyimi gyerekek a XXI. századhoz méltó körülmények között, minőségi környezetben, biztonságban nevelkedhessenek. Ezt ismerte fel a kormány, mikor a családvédelmi akció keretében bölcsődefejlesztési programot indított. 10,5 milliárd forintos támogatással 20 ezer új férőhely kialakítását, bővítését segíti. A családbarát intézkedések részeként szeretne a kormány a munka és a család közötti egyensúly megtalálásában segíteni a szülőknek. A szándék, hogy igény szerint mindenkinek legyen lehetősége a bölcsődében elhelyeznie gyermekét, hiszen két-három évtized múlva Nagyvenyim jövőjét ezen gyermekek fogják jelenteni – mondta többek között dr. Mészáros Lajos.

A befejező mozzanatban a bölcsődeépítés részleteit Vargáné Kaiser Katalin ismertette a hallgatósággal, majd a rendezvény kulturális blokkal, köszöntőkkel, virágok átadásával és a bölcsőde megtekintésével zárult.

Az avatóval párhuzamosan a Nefelejcs óvoda a hatvanadik születésnapját ünnepelte, egybekötve a szüreti vigasság programjával. Ez is bizonyíték, hogy Nagyvenyimen több évtizedes múltra tekinthet vissza a gyermekekről való gondoskodás példás munkája.