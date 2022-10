Horváthné Ottinger Hajnalka, a Móricz igazgatója lapunknak elmondta, évről évre örömmel fogadják a Széchenyi Pékség akcióját, amelyet nagyon várnak a diákok. – Fontos, hogy a diákjaink a tanórák mellett minél több gyakorlati tapasztalattal is gazdagodjanak. Lehet, sokan közülük már látták, végigkövették otthon, miként is lehet készíteni finom kenyeret, más pékterméket, ám itt most profi szakemberek mutatják meg számukra, hogy miként is készül az a termék, amelyet napról napra fogyasztunk. Ez az igazi élményalapú tudásátadás, amelyet sokrétűen használhatnak majd a tanulmányaik során is.

Róka Sándor kiemelte: öröm látni, hogy a tanulók érdeklődnek és nagy igyekezettel gyúrják, formázzák a tésztát. Ezen a hétfőn 450 darab perecet készül a Móriczban, ám, akinek van kedve a tésztából más formát is alkothat, esetleg kisütheti saját nevének kezdőbetűjét is.