A beruházás ütemezéséről és a forgalomterelésből adódó plusz feladatokról, várható nehézségekről délelőtt rendeztek tájékoztató fórumot a Városházán. A beruházás keretében megtörténik a Dózsa György út, a Budai Nagy Antal úti és, Verebély úti csomópontjának átépítése, amelynek során két körforgalmi csomópontot alakítanak ki a szakemberek, valamint gyalog- és kerékpárutak épülnek.

Dunaújváros Önkormányzatának tájékoztatása szerint, bár teljes útzárat a kivitelezés során nem terveznek kialakítani, az építési munkák jelentősen befolyásolni fogják a csomópont forgalomáteresztő képességét. Mindez természertsen a környező területen működő vállalkozások megközelíthetőségét és mindennapi munkáját is érinti, ezért csütörtökön tájékoztató fórumra várták az érintett vállalkozásokat, gazdasági szereplőket a Városháza „C”-szárnyának rendezvénytermében.

A megjelenteket előbb Szabó Zsolt alpolgármester és Szabó Imre városi főépítész köszöntötte, majd a beruházás ütemezését a kivitelező cég, az Orinoco 2002 Kft. részéről Horváth Arnold építésvezető mutatta be.

A fejlesztés során érintett területen működő vállalkozások képviselői is ismertették észrevételeiket a fórumon

Elhangzott, a fejlesztést hat, egymáshoz kapcsolódó ütemben kívánják megvalósítani. Szakaszos munkára nem készülnek, azaz, ha az időjárási körülmények engedik, akkor folyamatosan dolgoznak majd.Az első két ütemben megtörténik a közművek kiváltása, a következő két fázisban építik ki a körforgalmakat, majd az V. és a VI. ütemben asztalfozzák körforgalmi csomópontokat, valamint a csomópontok közötti egyenes szakaszokat, illetve a gyalog és kerékpár utakat.

Az első két ütem esetén félpályás terelésre számíthatnak a közlekedők, a forgalmat jelzőőrök irányítják majd.

A munkálatok befejezésének határideje egy jövő év szeptembere, ám, ha körülmények kedvezőek lesznek, akkor várhatóan már nyár elejére-közepére befejezhetik a beruházását.

A fórumon résztvevő vállalkozók számos kérdést intéztek a kivitelező cég és az önkormányzat megjelent szakembereihez. Forgalomirányítás, terelés: többen hangot adtak azon aggodalmuknak, hogy a munkálatok során „beállhat” a forgalom az érintett területen és mindez hátráltatja majd a cégek a működését, egy egyébként is nehéz gazdasági helyzetben.

Felvetették, egyes, komoly forgalmi akadályt jelentő munkák esetén éjszakai műszakban is dolgozhatna a kivitelező. Horváth Arnold erre kifejtette, az ütemezés során ismertetett aszfaltozási időszak előre láthatóan 15-20 napot vehet igénybe, ám a jelenlegi rezsiárak mellett nem garantálható, hogy az aszfaltgyártók vállalni tudják az éjszakai szállítás.A tervek szerint a Kandó Kálmán téren hétköznapokon 8 és 16 óra goldoznak majd a szakemberek. Egyes munkálatoknál a szombatonként is dolgoznak majd. Abban mindenk felszólaló egyetértett, hogy a legfontosabb cél, az átmenő forgalom drasztikus csökkentése, minimalizálása. Ennek érdekében Dunaújváros Önkormányzata egyeztetést kezdeményez a környező települések - pl: Baracs, Mezőfalva, Nagyvenyim - vezetésével, hogy a polgárok a felújítás ideje alatt más útvonalakon közelítsék meg a várost.

Ötletként felmerült, hogy valamilyen módon korlátozzák az átmenő forgalmat, ezzel is tehermentesítve a Kandó Kálmán tér környékét.

Több kérdés is érkezett a közművek kiváltásával kapcsolatban is. A vállalkozások képviselői ígéretet kaptak arra, csak a legszükségesebb esetben szünetelteik majd az alapvető szolgáltatásokat, mindezekről pedig a munkálatok előtt egy héttel értesítik majd a cégeket.Kiemelték, a munkagépeket, valamint a szükséges építőanyagokat a Kandó Kálmán téri zöld területen tárolják majd – mobilkerítésekkel körbevéve. Az építkezés során az útszakaszok bővítése miatt a zöld terület némileg csökkeni fog, ám fákat nem terveznek kivágni.A tegnapi fórumon az önkormányzat ígéretett tett arra, hogy igyekszik figyelembe venni a vállalkozók észrevételeit, ötleteit. Ennek érdekében az ütemezés nyílt dokumentációját is megkapják az érintettek, a további felvetéseket, javaslaokat pedig hétfőig várják a cégektől.