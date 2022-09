A Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola rendszeresen csatlakozik az európai mobilitási hét szemétszedő akciójához. Így tettek most is, az idei rendezvénysorozat részeként hétfőn reggel az Apáczai utcai tagintézményük diákjai megtisztították az iskola környezetét az eldobált szeméttől. Baráth Artúr, az intézmény igazgatója elmondta, fontos, hogy a fiatalok magukénak érezzék és tegyenek is közvetlen környezetükért, erre pedig remek alkalmat ad az akció.