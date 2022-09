A „kockás inges” közösséget elsőként Pintér Tamás polgármester köszöntötte, aki méltatta az intézmény hagyományait és a nehézségek ellenére is sikeres és eredményekben gazdag tanévet kívánt a résztvevőknek.

Az iskola igazgatója, Horváthné Ottinger Hajnalka beszédében felidézte, a nyári hónapok is mozgalmasan teltek. Móriczos diákok ismét részt vettek a Határtalanul programban, meghívást kaptak a Dunaújvárosi Egyetem tanév­záró ünnepségére, valamint felléptek a Szalki-szigeten rendezett háromnapos City Rocks közösségi zenei rendezvényen is. Emellett a Hankook Tire Értékteremtő Önkéntes Program keretében, a lelkes és tettre kész móriczos szülők szerepvállalásával megújult a többi között az iskola udvara: új felfestést kaptak a kültéri sportpályák, rendbe hozták a padokat és a homokozót is.