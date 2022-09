A Hankook Tire Magyarország Kft. arról számolt be sajtóközleményében, hogy legutóbb a Felelős Állattartásért Dunaújváros Alapítvány (vagyis a FÁDA) és mentett négylábúi számára gyűjtöttek adományokat dolgozóik. A vállalat kommunikációs osztályának kezdeményezése nyomán egyetlen hét alatt többzsáknyi állateledelt, konzervet, parazitaellenes készítményt, etetőtálat és egyéb, a felelős állattartáshoz nélkülözhetetlen adományt gyűjtöttek össze az abroncsgyár dolgozói.

A cég képviselői a felajánlásokat augusztus 26-án, a kutyák világnapján személyesen szállították el a FÁDA rác­almási telephelyére, ahol összesen mintegy száz kutya és macska várja, hogy a kennelsorról szerető gazdihoz kerülhessen, rajtuk kívül pedig még számos állat „várja az igazit” az alapítvány ideiglenes befogadóinál. Azt is írják, hogy a FÁDA szíve-lelke, alapítója és összetartója, Csenki Viktória, aki elmondta, segítő kézre és adományra az év minden időszakában nagy szükségük van, hiszen hiába talál gazdára egy héten több kutya is, akár háromszor annyi új mentett érkezik a helyükre. Az adományokért hálásak a Hankook dolgozóinak, és bíznak benne, hogy minél több hasonló kezdeményezéshez kapnak kedvet az állatbarátok.