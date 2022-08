Ezen civil szerveződés megalakulása dunaújvárosi szálhoz köthető, mi több, a fő mozgatórugója, hiszen a Pribil Sándor nevével fémjelzett Magyar Mentőszolgálat Alapítvány biztosítja az alapot a szolgálat működtetéséhez. Mint már arról többször beszámoltunk, Pribil Sándor, valamint négy társa, Sárvári Zsolt, Esztocsák Sándor vezetéstechnikai instruktorok, Buch Tibor színművész, Erdélyi Krisztián, az Ossian zenekar basszusgitárosa alakította meg a vérlovagok csapatát a kezdetek kezdetén.

Azt a nemes küldetést vállalták fel, hogy az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködve sürgősségi vérszállítással segítenek a hazai kórházaknak. Ez azt jelenti, hogy a speciális engedéllyel és a megkülönböztető jelzésekkel felszerelt járművekkel azonnal eljuttatják az életmentő vérkészítményeket oda, ahova riasztást kapnak. Az alapítványnak köszönhetően bővült a járműflotta, valamint többen jelentkeztek önkéntesnek, így Debrecenben is megalakult egy bázispont. Az egész ország megismerhette már a vérlovagokat és példaértékű önkéntes munkásságukat. Nem véletlen, hogy az idei Highlights of Hungary versenyen ők kapták a legtöbb szavazatot a közönségtől.

A fővárosi Hunyadi útról indul majd a kétszázhúsz motoros

Mint azt Pribil Sándor lapunknak elmondta, jelenleg 11 motorral, 3 autóval és 35 önkéntessel végzik ezt a küldetést. A tavalyi adatokat összesítve, mintegy 1100 riasztásuk volt, és 121 ezer kilométernyi útvonalat tettek meg a megkülönböztetett jelzést használva. Kérdésünkre elmondta, az egyik legemlékezetesebb esetük az volt eddig az idei évben, amikor egy ikerszüléshez kellett mielőbb elszállítaniuk a szükséges vérkészítményt: valóban perceken múlt az édesanya élete, aki a sikeres beavatkozást követően levélben köszönte meg a segítséget. A vérlovag hangsúlyozta, munkájuk lényegében egy fogaskerék a gépezetben, hiszen az életmentéshez kell az orvos, a véradó, és aki a készítményt feldolgozza.



Az adományozóikat, támogatóikat most egy közös motorozásra hívták a születésnap alkalmából, amelyre körülbelül kétszázhúszan jelentkeztek is. Az augusztus 28-i program menetrendje alapján 10 órakor indulnak Budapestről, a Hunyadi úti székhelyükről ötvenfős konvojokban a motorosok, az érkezés pedig a rácalmási Almási Szalonban lesz, ahol megvendégelik őket. ME