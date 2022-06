Pénteken az ebéd utáni időben érkeztünk az intézménybe: az udvaron tömörültek éppen a gyerekek, várták a délutáni programkavalkád kezdetét. Kőhalmi László főtörzszászlós, a helyi rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezető-helyettese és csapata több közlekedésbiztonsági játékot hozott a fiataloknak, a Véd-Sz Kft. létesítményi tűzoltói is előkészületben voltak már a helyszínen.

Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Közben Garai Zsuzsanna, az Arany iskola igazgatónője, valamint a tábor csoportvezetői meséltek nekünk a programokról.

Mint azt az igazgatónő elmondta, a napközis Erzsébet-tábornak már tavaly is nagy sikere volt náluk, így nem volt kérdés, hogy ha lehetőség van rá, akkor pályáznak az idei megvalósításra is. Ismét két heti tábort bonyolíthatnak le a program támogatásával: ez azt jelenti, hogy a résztvevő gyerekeknek mindössze napi száz forintjába kerül (jelképesen, egyfajta résztvevői biztosítékként). Ezért cserébe rengeteg programot, napi négyszeri étkezést és ajándék pólót is kapnak, mindamellett az iskola különféle kreatív- és sporteszközöket, játékokat vásárolhat a tábori foglalkozások megvalósítására.

A tábor népszerűségének egyik legfőbb bizonyítéka, hogy idén háromszor többen jelentkeztek rá, mint egy évvel ezelőtt: az első héten 104, míg a következő héten 74 gyermek vesz részt rajta. Előírás is van arra, hogy tíz főként egy felnőtt felügyelőnek/kísérőnek is kell lenni, így a két hét alatt tizennyolc pedagógus is részt vesz a tábor lebonyolításában. Mindegyikük az Arany iskola munkatársa, nem kellett külsős kollégát hívni, ugyanis az intézmény pedagógusai is örömmel vállalták a táboroztatást, ők is élvezik ezeket a kötetlenebb, szabadidős programokat az alsós és felsős tanulóikkal.

Az első heti táborozókat a nagy létszám miatt három csoportra osztották, amelyeket Anderkó Ivett, Sudár Mártonné és Tükör Balázs pedagógusok vezettek. Olyan programok színesítették a tábort, mint például népmese és néptánc Suplicz Mihállyal; zumbázás Délczeg Zsófiával; hagyományőrző íjászat Figur Zoltánnal; volt kutyás bemutató a Duna Dog Center jóvoltából; ellátogattak az arborétumba, ahol ismeretterjesztő óra is volt; animációs filmet néztek a moziban; és persze sportolás, játék és kézműveskedés. Egy kiállítást is összeállítottak a táborozók munkájából: a kisebbek Miska kancsókat készítettek, míg a nagyobbak újrahasznosított anyagokból, a magyar népmese motívumait felhasználva rakták ki az Erzsébet-tábor feliratot.

A pedagógusok igyekeznek minden pillanatot megörökíteni, számtalan fotó és videó készül, amit a közösségi oldalon osztanak meg a szülőkkel. Garai Zsuzsanna hálával és köszönettel szólt a szülőknek is, mint mondta, amiben lehet, mindig segítenek az iskolának, legyen az anyagi támogatás vagy a közösségi munkában való részvétel. Az igazgatónő hozzátette, amíg lesz ilyen pályázati lehetőség a tábor megvalósítására, ki is szeretnék majd használni.