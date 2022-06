A megyei közgyűlés csütörtökön délelőtt ülésezett a Díszteremben, ahol az elsőként felszólaló Varga Péter dandártábornok állt a pulpitusra. Fejér megye rendőrfőkapitánya úgy fogalmazott: -A 2021-es év nem volt könnyű év, hiszen több nehezítő körülmény is volt és ezek közül kettőt ki is emelnék. Az egyik a pandémia, a másik a migrációs nyomás. Mivel tranzit megye vagyunk, rendszeresen keresztül haladnak a embercsempészek a területünkön, emiatt rendszeres az ellenőrzés. Míg 2021-ben 31 migrációval kapcsolatos esetünk volt, addig idén kétszer annyi, méghozzá csak az első félévben.

Mint megtudtuk, a bűnügyek száma hatezer alá csökkent, pedig valaha 10 ezer feletti számokat mutatott a statisztika. A felderítési adatok stabilak. Erre a tavalyi év legszörnyűbb esetét, a kislángi kettős emberölést hozta fel példának, ahol 2.5 órán belül elfogták az elkövetőt.

A főrendőr beszámolójából az is kiderült, hogy bár a halálos sérüléssel járó balesetek száma kettővel csökkent a korábbi évhez képest, de ezek között szerepelt a tragikus buszbaleset is, így az elhunytak száma 29-ről 37 re emelkedett.

A dandártábornok örömmel és büszkén számolt be arról, hogy a megyében található rendőrségi épületek megújultak, megújulnak, illetve hogy új kapitányság is épült. Bízik abban, hogy a rendkívül rossz állapotú Móri Rendőrkapitányság épületének egyre sürgetőbb problémája is mielőbb megoldódik, és új épületbe költözhetnek.

Magosi Lajos, tűzoltó alezredes a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője is megtartotta beszámolóját. Az anyagból kiderül, hogy kiemelt cél volt a hatósági megelőző munka és az, hogy ne legyen halálos sérüléssel járó tűzeset. Mint kiderült, ez először éppen a tavalyi évben meg is történt. Az igazgató megemlítette az önkénteseket is. Mind a 27, megyénkben szolgálatot ellátó önkéntes tűzoltó egyesületet támogatták és segítik a jövőben is, a 8 önkéntes mentőszervezettel egyetemben, mert, mint azt Magosi megjegyezte: -Nélkülük nem lenne teljes a megye tűzvédelme.

Molnár Krisztián, a közgyűlés elnöke elmondta:- A napirendi javaslatok részeként 450 millió forintot osztunk szét három településnek, méghozzá úgy, hogy 422 millió megy fejlesztésre és 28 millió forint működésre. A Különleges Gazdasági Övezet forrásból származó összegek nyertesei Adony, Iváncsa és Kulcs.