Azok, akik közel állnak hozzám, csak egészséges Csabának hívnak. Ezzel a sportszerű, az étkezésem legapróbb részleteire ügyelő életmódomra utalnak. Étkezésemre remek példa a kedd esti vacsorám, ami sült szalonnából és sült krumpliból állt. Most újabb mérföldkőhöz érkezett a tudományos életvitelem, szobamérleget cseréltem. A remek szerkezet a testsúlyt, a testzsírt, a testvizet, az izomtömeget, a csonttömeget, a testtömegindexet is mutatja. Egy gond van: bizonyos adataimat be kell táplálni a mérlegbe, csak úgy tud tájékoztatni a testem állapotáról. Azonban bármennyire is egészséges vagyok, egy ilyen mérleg meghaladja a képességeimet.