Négy kategóriában, fehérborral, rozéborral, siller- és vörösborral lehetett nevezni. A minősítéshez fajtánként két-két üveg 0,75 literes palack lezárt bort kellett leadni.

A legnagyobb pontszámot elért – a borrend borlovagja által az adonyi kistérségben termelt szőlőből készült – fehérbor jogosult a 2022–2023-as évben a Borrend Zászlósbora cím viselésére. De azért ne menjünk ennyire előre!



Három asztalnál tizenöten bírálták a borokat Fotók: borrend

Schmidt Attila, a Szent Orbán Borrend nagymestere lapunknak elmondta, hogy a mostani borverseny 2020-ra volt tervezve, ugyancsak Iváncsa lett volna a házigazda, azonban a koronavírus-járvány miatt csak most tudták megrendezni.

– Az iváncsaiak remek házigazdák voltak, a verseny minden költségét állták, ezért külön köszönet Molnár Tibor polgármesternek. Általában száz-százhúsz mintát szoktak leadni a borászok, most csak nyolcvannyolcat. Gondolkodtunk ennek az okán, és talán ez azért van, mert évről évre magasabb a színvonal, és a korábbi indulók közül talán többen is úgy gondolták, nem mérettetik meg magukat. Bár ez csak egy feltételezés.



Schmidt Attilától megtudtuk azt is, hogy három asztalnál öttagú zsűrik bíráltak. Országos hírű ítészek voltak ott Iváncsán. A borok általános minőségéről az volt a vélemény, hogy az országos átlagnak megfelelt, az ezüst volt a legtöbb, és a másik két „véglet”, az arany és bronz nem volt kiugró.

– A tavalyi szőlőnek magas volt a sav- és a cukortartalma, ezért nehéz volt eltalálni a bor harmóniáját, és ez országos jelenség volt – mondta a sok ezüst kapcsán Schmidt Attila.



Összesen tizenhat arany-, negyvenkilenc ezüst- és húsz bronzérmes bor volt a verseny „termése”. (Egy zsűriző asztalnál huszonhét rozé-, illetve vörösborminta volt, és egyik sem volt hibás, és ez ritkaság.) Három minta kapott a részvételért oklevelet, ami annyit jelent, hogy ezeknek vagy borbetegségük, vagy borhibájuk volt.

A borverseny ünnepélyes eredményhirdetését május 28-án, az adonyi Orbán-napon tartják meg.