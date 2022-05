A Varga Richárd által jegyzett DS Média adta ki 1 órája

Dunaújvárosban nem tudnak a Dunakeszin terjesztett kampányújságról

Társlapunkban, a Magyar Nemzetben jelent meg a közelmúltban két cikk is, amely a helyi DS Média Kft., és annak egyik vezetőjének, Varga Richárdnak a Dunakeszin megjelent Helyi Hírhozó című kiadványnál végzett tevékenységet és az ahhoz vezető út kacskaringóit vizsgálta. Olvasóinknak itt a duol-on most a második cikket mutatjuk meg (Eredeti címe: Beismerés a Dorosz -kiadvány ügyében), de hivatkozással ebben a cikkben elérhető az első Magyar Nemzet cikk is (Ellenzéki önkormányzat által pénzelt cég adta ki Dorosz Dávid kampányújságját – címmel), mindkettő Kreft-Horváth Márk tollából. Íme!

Szabó Zsolt (Párbeszéd), Dunaújváros alpolgármestere az önkormányzat sajtószóvivőjén keresztül üzente meg: ismeri Varga Richárdot, aki a DS Média Kft. vezető tisztségviselőjeként 2020-ban egymilliárd forintért nyert el megbízásokat a megyei jogú város médiafelületeinek működtetésére. Dunaújvárosban mindenesetre nem tudnak a DS Média Kft. által gyártott dunakeszi kampányújságról, mely Dorosz Dávid országgyűlési képviselő üzeneteit volt hivatott eljuttatni a választóknak, a választások után pedig Fidesznek dolgozó ellenzékiekről írt.

Megírtuk, hogy Varga Richárd és a DS Média Kft. tavaly az előválasztás során a Pest megyei Dunakeszin tűnt fel mint Dorosz Dávid helyi párbeszédes jelölt kiadványának a főszerkesztője és gyártója. Bár a cég az elérhető oldalain nem tüntette fel, hogy Dunaújvároson kívül is foglalkozna médiával, a Helyi Hírhozó című kampányújságot legyártották és terjesztették Dorosz Dávid dunakeszi kampányában. Megkereséseinkre végül csütörtök este válaszolt a dunaújvárosi ellenzéki önkormányzat. Amellett, hogy elismerték, a dunaújvárosi médiacég vezetője, Varga Richárd és Szabó Zsolt párbeszédes alpolgármester ismerik egymást, azt is írták, hogy nem tudnak arról, hogy a Helyi Hírhozó című kampánykiadványt a városi megbízás alapján gyártotta volna le a DS Média Kft. Egészen pontosan azt állították: nem ismerik a Helyi Hírhozó című kiadványt, az önkormányzat által működtetett médiafelületek között ilyen nem szerepel. A Helyi Hírhozó című kiadvány impresszuma Mint írták, a helyi médiát „európai uniós nyílt közbeszerzés alapján üzemelteti Dunaújváros önkormányzata, attól eltérni nem lehet. A közbeszerzés részletei – így az érintett médiumok adatai – nyilvánosan elérhetők a Közbeszerzési Hatóság oldalán.” Ezek alapján további kérdéseket vet fel, hogy kik fizettek az újság legyártásáért, valamint a Helyi Hírhozó facebookos-hirdetéseiért. Az ügyben próbáltuk elérni Dorosz Dávidot, akinek azonban már az előválasztás hivatalos oldalára korábban feltöltött önéletrajzát is eltávolították, e-mail-címet pedig sehol nem adott meg a Párbeszéd elnökségi tagja. Az Elovalasztas2021.hu weboldalon egyébként a baloldali jelölteknek a kampányköltéseikről is be kellett számolniuk, de ezek a dokumentumok sem érhetők már el a hivatalos oldalon. Emiatt a Párbeszéd sajtóosztályához fordultunk kérdéseinkkel, azt szerettük volna megtudni, hogy kötött-e szerződést a párt vagy Dorosz Dávid a dunaújvárosi céggel, és ha igen, mennyit fizettek a kampánykiadványokért.

Arra is kíváncsiak lettünk volna, hogy a választások utánra is szólt-e a megbízás, ugyanis a Helyi Hírhozó Facebook-oldalán még május 5-én is egy fizetett hirdetést tettek közzé arról, hogy a körzetben két helyi ellenzéki politikus – Lőrincz László korábbi gödi alpolgármester és Lukácsi Bálint dunakeszi önkormányzati képviselő – valójában a Fidesz sikeréért dolgozott. Bár azt leszögezték, hogy nem rajtuk múlt Dorosz Dávid és az ellenzéki szövetség veresége a Pest megyei 5. számú választókörzetben, de szerintük érdemes megismerni a módszereiket. A párt lapzártánkig nem válaszolt megkereséseinkre. Forrás: Facebook / Facebook A Párbeszéd nevű piócapárt egyébként összesen hat egyéni jelöltet indított országszerte, akik közül egyedül Dorosz Dávidból nem lett képviselő a választások után. A Párbeszéd elnökségi tagja mellett hiába kampányolt a szintén elnökségi tag dunaújvárosi alpolgármester – a már említett Szabó Zsolt –, így sem tudott győzni Dunakeszin. A korábban Karácsony Gergely főpolgármester helyetteseként is megbukott Dorosz Dávid azóta csak a beépített fideszesekről szóló elméletének a közösségi oldalán való megosztásával hívta fel magára a figyelmet.



