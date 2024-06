Egy korszak lezárult. Nem kérdés, a kokszolóblokkok leállítása az integrált acélgyártás dunaújvárosi végét jelenti. A kokszolóblokk siralmas állapota nem az utóbbi két évben alakult ki, sajnos ez is már évtizednyi távlatra vezethető vissza. Szorítunk a zöldacélra való átállásért, elsősorban azért, hogy a munkahelyek egy része megmaradjon, de hát mint mindenhez ebben a világban ehhez pénz (is) kell. Fájdalmas döntés, ami született, sajnos ez már egyirányú út. Persze ne legyenek illúzióink, hiszen a háború és a vele járó energiakitettség bizonytalanná teszi az ilyen energiaintenzív üzletágak fennmaradását. A kokszgyártás is ezek közé tartozik.