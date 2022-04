A Határtalanul! program esetében egy 2019-es pályázatot teljesített az iskola, amelynek megvalósítása a világjárvány miatt csúszott ilyen sokat. Ennek keretében negyven bánkis diák ment Erdélybe, ezt megelőzően negyven nagyváradi diák érkezett Magyarországra a helyi partneriskolából. A nyertes pályázat A Rákóczi-szabadságharc nyomában a Partiumban, Erdélyben és Magyarországon címet viselte, ennek megfelelően annak a kornak az emblematikus helyeit járták be a diákok. Az erdélyi tanulók itthon ellátogattak Szerencsre, a Rákóczi-várba, majd Sárospatakra utaztak. Jártak továbbá Sátoraljaújhelyen és Füzérradványon is, túrát tettek a regéci várhoz. Megtekintették a Grassalkovich-kastélyt, amely Magyarország egyik legnagyobb barokk kastélya, Budapesten pedig több Rákóczi-emlékművet is. Jártak a parlamentnél és a Hősök terén a Millenniumi emlékműnél is. A kirándulás végén a diákok az emlékhelyeken látott és hallott ismeretekből egy újságot, egy Rákóczi emlékszámot szerkesztettek a Bánki iskolában.

A bánkis diákok Erdélyben felkeresték Nagyváradot. Itt megnézték a helyi nevezetességeket a belvárosban, a partneriskolában pedig előadást hallottak a Rákóczi-szabadságharcról és koráról. Másnap Szatmárnémetibe látogattak, itt kötötték meg 1711-ben a szatmári békét. Nagykárolyban megtekintették a Károlyi-kastélyt és ellátogattak Ady Endre szülőházához Érdmindszentre is. Harmadik napon Torockószentgyörgyön felsétáltak a Toroczkay család híres várába, amelyet még a szabadságharc alatt robbantottak fel a császári csapatok. Útjuk innen Nagyenyedre vezetett a híres református kollégiumhoz, majd Gyulafehérváron tekintették meg a püspöki palotát és a székesegyházat. A negyedik napon megismerkedtek a Böjte Csaba nevével fémjelzett Dévai Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott, nehéz sorsú gyermekeknek otthont és családot adó intézménnyel, majd felmentek „magos Déva várába” is. A kirándulást Vajdahunyadon zárták.

A másik pályázat az Erasmus+, amelyen a bánkis tanárok és diákok már nem először vesznek részt. E harmadik, nyertes pályázaton öt másik ország diákjaival – olasz, belga, német, lengyel, török – vesznek részt a bánkisok. Ennek keretében a robottechnika került előtérbe: egy nyomkövető robotot kell építeni, aminek során a feladatok megoszlanak a különböző nemzetek diákjai között.

A bánkisok feladata a tervezés és az építés, az olasz diákok feladata a kommunikáció kiépítése, mivel a robot egy bluetooth-jellel kommunikál majd, tehát nekik ezt kell programozni. A belga csapat a robot központi „agyának” elkészítéséért felelős, a német diákok tervezik és építik a robotkart, amely a feladatot fizikailag teljesíti majd. A török csoport feladata a kar ráharapási erejének meghatározása és szabályozása. Ebbe a részfeladatba társulnak be a lengyelek is. A projekten a tanárok felügyeletével a diákok dolgoznak. Félévente tartanak közös megbeszéléseket, ez a Covid miatt online formában valósult meg az elmúlt időszakban. Fontos eleme e pályázatnak, hogy az adott országok iskolái bemutatják a saját kultúrájukat és a saját iskolarendszerüket is.