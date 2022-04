Elsőként Deák Károly, az alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette az alapítvány elmúlt két évének munkáját.

– A rendezvény által az iskola és az óvoda oktató-nevelő munkájának feltételei gazdagodnak, gyermekrendezvények valósulhatnak meg, és sok diák vehet részt anyagi kedvezménnyel az alapfokú művészetoktatásban. Az emberek nem felejtették el, milyen jó dolog adni, és nekik köszönhetően 2020-ban és 2021-ben összesen 600 ezer forint adomány folyt be a számlánkra, valamint az szja egy százalékos felajánlásából 442 ezer forint. Köszönettel tartozunk a Hamburger Hungária Kft.-nek, amely 5 millió 650 ezer forinttal járult hozzá, hogy az iskola tornatermi fiú­öltözője megújulhasson.

Deák Károly, az alapítvány elnöke köszöntötte a vendégeket Fotók: Horváth László

E példátlan összefogás eredményeként az elmúlt 2 évben 8 millió 371 ezer 960 forinttal járultunk hozzá a célok megvalósításához – hallhattuk a többi között az alapítvány munkájáról.

Az alapítványi bál az egyik legfontosabb rendezvény a településen

A báli köszöntőt követően a tanulók fellépésével folytatódott a program, és újra gyönyörködhettünk az alapfokú művészeti oktatásban tanuló diákok műsorában. Az est fénypontja ezúttal is a végzős diákok tánca volt, s a bál elején is a nyolcadikosoké volt a főszerep: szülőkkel, hozzátartozókkal, pedagógusokkal, barátokkal járták a nyitótáncot.

Az első táncra a szülőket, a tanárokat kérték fel a végzősök

Az egyik táncoló párt, Sóti Reginát és Kuti Gergőt kérdeztük, mit jelent nekik az alapítványi bálon való fellépés?

– Két éve nem volt módjuk a végzős diákoknak, hogy a szülők, nevelők előtt bemutathassák, mennyire jól érezzük magunkat ebben az intézményben – mondta elsőként Regina. – Eredetileg minden év novemberében kerül sor a rendezvényre, de ez tavaly még nem valósulhatott meg.

Idén áprilisban tehát már nagyon vártuk a fellépést, amelyre természetesen a lányok is óriási izgalommal készültek. Sokaknak nincs esélyük ilyen megmutatkozási lehetőségre, ezért nagyszerű dolog számunkra a végzősök bálja. Kitűnően éreztem magam, mert ez megtörténhetett az életemben, és gondolom, így érezhettek a többiek is.

Kuti Gergő és Sóti Regina is szép emléket visz magával az iskolából

– A fiúk szintén várták a fellépési lehetőséget, hiszen rendkívül nagy dolog, hogy ilyen látványos és komoly bállal köszönhetjük meg a sok éven át tartó nevelői, szülői támogatást. Még arra is jó a tánc, hogy a fiúk bátrabban megfoghatják a lányok derekát! Szintén nagyon jól éreztük magunkat, és ez egy kicsit biztosíték is lehet, hogy nem válnak el az útjaink örökre. Vissza-visszatérünk néha régi iskolánkba, mint ahogy ebben a csapatban is tették néhányan – hallottuk Gergőtől.

Miként képzeli a jövőt a két fiatal, arról terveik árulkodnak. Mindketten a Bánki Donát Szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat. Regina vállalkozás-ügyviteli szakon, Gergő gépgyártás-technológián bizonyítja majd, hogy kitűnő alapokat kaptak a mezőfalvi iskolában.

A nyolcadikosok keringője mindig óriási siker

A gyermekekért mindig örömmel fognak össze a mezőfalviak